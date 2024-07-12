NATO 'savaşı' seçti! Sert tedbirler alacaklar

haber7.com yazarı Hasan Öztürk, NATO'nun Washington'daki zirvede Ukrayna savaşının devamına karar verdiğini ifade etti. Türkiye ve Macaristan'ın barış çabalarının NATO bildirgesiyle engellendiğini belirten Öztürk, Ukrayna'ya bu yıl içinde 40 milyar Euro yardım yapılması konusunda mutabakat sağlandığını kaydetti. NATO'nun Rusya'ya karşı sert önlemler alacağını vurgulayan Hasan Öztürk, şunları ifade etti:

"NATO, “barış” yerine “savaş”ı seçti, Ukrayna’yı kurban verdi şimdi de gözünü Batı Balkanlara dikti

Washington’daki NATO zirvesinin ikinci gününde, aile fotoğrafınının ardından Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları toplantısı yapıldı. Toplantı sonrasında sonuç bildirgesinde Ukrayna savaşının devamı yönünde karar alındı.

Türkiye’nin ve Macaristan’ın “barış” konusundaki çabası şimdilik NATO sonuç bildirgesiyle akamete uğratılmış oldu.

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Bildirgede Ukrayna’ya bu yıl içinde 40 milyar Euro para yardımı yapılması konusunda mutabakata varıldı. NATO üyeliği dahil destekleneceği sözü verildi. Ukrayna’nın bu süreçte NATO ile siyaseten bütünleştiği kayıtlara geçirildi.

Dahası, Rusya’ya destek verdikleri gerekçesiyle İran, Belarus, Kuzey Kore ve Çin uyarıldı. Çin’in Rusya’ya karşı mesafe koyması uyarısı yapıldı!

Batı Balkanlara özel başlık açılması ise son derece önemli diye düşünüyoruz. Batı Balkanların stratejik önemine vurgu yapılan bildirgede, “destek” sözü verildi.

Belli ki Türkiye’nin zorlamasıyla “terörle mücadelede ortaklaşma konusu”na atıf yapıldı.

Boğazlar Sözleşmesi, Montrö’ye atıf yapılıp Karadeniz’in güvenliğinden söz edilmesi dikkat çekti.

NATO, “3’NCÜ DÜNYA SAVAŞI SENARYOLARI”NA YEŞİL IŞIK YAKTI

Amerika’nın başkenti Washington’daki NATO zirvesi açıkçası, Macaristan Başbakanı Orban’ın, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç’in, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan’ın dikkat çektiği “3’ncü dünya savaşı” senaryolarını durdurmak veya boşa çıkartmak değil tam tersi ateşe körükle gidildiğini göstergesi oldu.

Ukrayna’nın NATO üyeliği dahil batı kampına entegrasyonuna vurgu yapıldı. Milyarlarca dolarlık yardım sözü verildi. Rusya’nın geriletilmesi konusunda Ukrayna halkının kurban edilmesine bir kez daha karar verildi.

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NATO’nun bu bildirisi sonrası Rusya’dan ne beklenebilir?

Elbette Putin’in, “Nükleer silahlara neden sahibiz, hiç düşündünüz mü” diye ikaz ettiği meseleyi unutmadık.

Yine, Putin’in “İstanbul Dolmabahçe’deki barış atmosferine bağlılık” sözlerini de unutmadık.

NATO’nun, Amerika’nın telkinleriyle barışı değil savaşı seçtiği çok açık.

İlginç olanı, Ukrayna ve Batı Balkanları bildiriye koyan NATO, Gazze’deki soykırıma varan İsrail vahşetine bir cümle bile değinmedi.

UKRAYNA’DAN SONRA SIRA BATI BALKANLARA GELİYOR!

Süleyman Seyfi Öğün hocanın değimi ile “Üçüncü genel savaş” için ortam daha da hazır hale getiriliyor.

Böyle bir tabloda, gelecek yıl Hollanda’da sonraki yıl Türkiye’de NATO zirvesi olacak diyerek teselli bulmanın anlamı yok!

NATO, savaşı tercih etti. Maalesef barış konusunda inisiyatif almadı.

Türkiye’nin NATO’daki varlığından rahatsız olan müttefiklerimizin iki yıl sonrası zirvenin ülkemizde yapılacağını ilan etmesi bu yüzden bizim için bir anlam ifade etmiyor.

Çünkü, Amerika’nın başını çektiği ittifak, Rusya’yı gerileyip sonra durdurmak ve sonra da sınırlarını değiştirmek üzerine geliştirdiği konseptin gerçekleşmesi için Ukrayna’yı kurban verdi.

Şimdi de Batı Balkanları çatışma ortamına itmeye hazırlanıyor.

Bize de olup bitenin fotoğrafını çekmek kalıyor. (...)"