NATO şaşırttı! Türk F-16'ları paylaşımı gündem oldu
NATO Hava Kuvvetleri, sosyal medya hesabından Türk F-16'larını paylaştı! Paylaşım sosyal medyada büyük ilgiyle karşılandı.
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NATO Hava Kuvvetleri, sosyal medya hesabından Türk F-16'larını paylaştı! Paylaşım sosyal medyada büyük ilgiyle karşılandı.
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