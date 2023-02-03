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Dünya NATO şaşırttı! Türk F-16'ları paylaşımı gündem oldu
Dünya

NATO şaşırttı! Türk F-16'ları paylaşımı gündem oldu

NATO Hava Kuvvetleri, sosyal medya hesabından Türk F-16'larını paylaştı! Paylaşım sosyal medyada büyük ilgiyle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 23:37:00 -
NATO şaşırttı! Türk F-16'ları paylaşımı gündem oldu

NATO Hava Kuvvetleri'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan hafta sonu paylaşımında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarına yer verildi.

NATO'dan yapılan paylaşımda, "Mutlu cumalar! Harika bir hafta sonu geçirin" denildi.

 

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