NATO Parlamenter Asamblesi'nde Türk heyetinden Alman milletvekiline tepki

BRÜKSEL (AA) - NATO Parlamenter Asamblesi 66. Yıllık Oturumu'nda Alman milletvekili Jürgen Trittin'in Türkiye hakkındaki sözlerine Türkiye Delegasyonu Başkanı ve NATO Parlamenter Asamblesi Başkan Yardımcısı Osman Aşkın Bak tepki gösterdi.

Alman parlamenteri kınayan Bak, "Alman milletvekilinin Türkiye hakkında söylediklerini kabul etmek mümkün değildir." dedi.

NATO Parlamenter Asamblesi'nin video konferansla yapılan 66. Yıllık Oturumu'nda, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg konuşma yaptı ve parlamenterlerin sorularını yanıtladı.

Sorular sırasında söz alan NATO Parlamenter Asamblesi Almanya Delegasyonu üyesi Jürgen Trittin, Türkiye'nin NATO değerlerini paylaşmadığını iddia ederek, "Türkiye bir hukuk devleti değildir." dedi.

Türk hükümetini "Erdoğan rejimi" şeklinde nitelendiren Alman milletvekili, Türkiye'nin BM'nin Libya ambargosunu deldiğini, bugün Akdeniz'deki Alman gemilerini tehdit ettiğini ileri sürdü. Trittin, "Türkiye, AB'nin münhasır ekonomik bölgesini ihlal ediyor. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ı destekleyerek AGİT ateşkesini ihlal etmesini sağlıyor. Türkiye'yi bir ortak olarak değil, NATO'ya bir tehdit veya NATO'yu suistimal eden bir ülke olarak görmemiz gerekmez mi?" ifadesini kullandı.

Tritten'e yanıt veren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye değerli ve önemli bir müttefik. Türkiye uluslararası terörle mücadelede hayati rol oynamaktadır. Türkiye, Irak ve Suriye'de sahada DEAŞ ile savaşan tek müttefik." dedi.

"Hiçbir NATO müttefiki Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı. Hiçbir NATO müttefiki Türkiye kadar mülteciye ev sahipliği yapmamaktadır." diyen Stoltenberg, Türkiye'nin S-400 satın alması, Doğu Akdeniz'deki durum, Libya gibi konularda bazı endişeleri bulunduğunu, bunları da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da yaptığı görüşmelerde dile getirdiğini aktardı.

Stoltenberg, NATO'nun müttefikler arasındaki anlaşmazlıklar için bir platform olduğunu belirterek, "Bu platformu bu tür konuları ele almak, bir birliktelik bulmak için kullanmaya çabalıyoruz. Son olarak Türkiye ve Yunanistan arasında NATO'da kurulan çatışmayı önleme mekanizması örneğinde olduğu gibi." diye konuştu.

- Bak'tan Alman milletvekiline yanıt

NATO Parlamenter Asamblesi Başkan Yardımcısı ve Türkiye Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak da Stoltenberg'den sonra söz alarak Alman milletvekiline tepki gösterdi.

Bak, Stoltenberg'e Türkiye'nin değerli ve önemli bir müttefik olduğu yönündeki değerlendirmesi için teşekkür ettikten sonra şunları söyledi:

"Alman milletvekilinin Türkiye ve Cumhurbaşkanımız hakkındaki sözlerini kınıyorum. Türkiye demokratik bir ülkedir ve birçok NATO misyonunda görev almaktadır. NATO Genel Sekreterinin de söylediği gibi Türkiye DEAŞ ile Suriye'de sahada göğüs göğse çarpışan tek ülkedir. Doğu Akdeniz ve diğer konulardaki anlaşmazlıklar konuşulabilir. Genel Sekreterin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'daki görüşmelerinde bunlar ele alınmıştır. Alman milletvekilinin Türkiye hakkında söylediklerini kabul etmek mümkün değildir."



