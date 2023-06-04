NATO onayını da PKK'dan alırsınız

TAHSİN HAN

Batının terör seviciliği bitmiyor...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in dün Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyareti ana sayfalarından duyuran uluslararası medya, Batı’da İsveç’in NATO üyeliği için baskıların arttığını belirtti. İsveç ise kritik zirvenin gerçekleştiği saatlerde PKK sempatizanlarının organize ettiği ‘Erdoğan karşıtı’ gösteriye onay verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve başlama törenine katılan Stoltenberg, İsveç’in NATO’ya üyeliğiyle ilgili diyaloğu yeniden başlatmak istediğini belirtmiş, konuyu görüşmek üzere Ankara’yı ziyaret edeceğini bildirmişti.

Batı basını dünkü ziyaret öncesi Stoltenberg’in İsveç’in NATO üyeliğinin onaylanması için Türkiye’ye iknaya çalışacağını belirtti. ABD’nin en büyük yayın organlarından biri olan CNN, geçtiğimiz haftalarda İsveç’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan çirkin saldırıyı hatırlattı ve “İsveç, bu yılın başlarında terör yasasını değiştirerek bu grupların bir parçası olmayı suç haline getirdi ancak bunun Ankara için yeterli olup olmadığı hâlâ belirsiz” ifadesini kullandı.

Temmuz'a kadar İsveç'in üye olmasını istiyorlar

ABD’li Washington Post gazetesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer üst düzey Türk yetkililerle görüşeceğini belirterek, “NATO, liderleri 11-12 Temmuz’daki Litvanya zirvesine kadar İsveç’i saflarına katmak istiyor, ancak Türkiye ve Macaristan katılımı henüz onaylamadı. Türkiye İsveç’in terör örgütlerine karşı hoşgörülü olduğunu belirtirken Macaristan sebebini açıklamıyor” diye yazdı.

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Polise göre; terörist eylemi anayasal hakmış!

Batı’dan İsveç’in üyeliğine ilişkin baskılar artsa da dün İsveç Polisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç’in planlanan NATO üyeliğine karşı Stockholm’de yapılacak gösteriye Ankara’nın itirazlarına rağmen onay verdiğini duyurdu. Stockholm polis sözcüsü Ola Osterling, “Pazar günü (bugün) herkesin ifade özgürlüğü de dahil olmak üzere anayasa tarafından korunan haklarını kullanabilmelerini sağlayacağız” diyerek PKK yandaşlarına gösteri izin verdiklerini belirtti. Bugün başkent Stockholm’un merkezinde yapılması planlanan gösterinin adı ise “İsveç’te NATO’ya Hayır, Erdoğan Yasalarına Hayır.”

Terör yasası göz boyama

Ülke basını, polisin PKK’lılara gösteri izni vermesini manşetlere taşırken, Erdoğan karşıtı gösterinin PKK’ya yakınlığıyla bilinen Rojava Komitesi tarafından organize edildiğini belirtti.

İsveç, 1 Haziran’da yürürlüğe giren yeni terör yasası ile Türkiye’yi NATO üyeliği konusunda ikna etmeyi planlıyor.

Ancak PKK’lıların örgüt flamaları ve Apo posteriyle yapacağı yürüyüşe bile engel olmayan İsveç’in sözde “terör yasası”nı sadece göz boyamak için çıkardığı göz önüne serildi.

PKK eylemine izin veren İsveç, adeta Türkiye’ye “bize NATO onayı verme” mesajı verirken, PKK’nın daha önemli olduğunu gösterdi.