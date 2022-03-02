  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya NATO Mukabele Kuvveti unsurları Romanya'ya ulaştı
Dünya

NATO Mukabele Kuvveti unsurları Romanya'ya ulaştı

NATO Mukabele Kuvveti'ne mensup Fransız askerlerinin Romanya'ya ulaştığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 21:26:00 -
NATO Mukabele Kuvveti unsurları Romanya'ya ulaştı

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın güneyindeki Istres kentinde toplanan 500 Fransız askeri dün ve bugün Romanya'ya gönderildi.

İttifakın Doğu Avrupa'daki caydırıcı duruşunu tahkim etmek için NATO tarihinde ilk kez toplu savunma ve caydırıcılık kapsamında aktif hale getirilen NATO Mukabele Kuvveti içinde kara, deniz, hava ve özel birliklerde görev yapan yaklaşık 40 bin asker bulunuyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Doğu Avrupa'daki varlığı son haftalarda güçlendirdiğini hatırlatarak NATO Antlaşması'nın 5. maddesi gereğince tüm üyelerin korunmasına yönelik taahhüdün sarsılmaz olduğunu bildirdi.

İttifakın çok kısa sürede görevlendirebilecek şekilde hazır tuttuğu Mukabele Kuvveti'nin kara unsurlarına bu yıl Fransa liderlik ediyor. Müttefikler arasında her yıl dönüşümlü şekilde yürütülen liderlik geçen yıl Türkiye'deydi.

NATO Mukabele Kuvveti, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası geçen hafta harekete geçirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay