NATO Mukabele Kuvveti unsurları Romanya'ya ulaştı

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın güneyindeki Istres kentinde toplanan 500 Fransız askeri dün ve bugün Romanya'ya gönderildi.

İttifakın Doğu Avrupa'daki caydırıcı duruşunu tahkim etmek için NATO tarihinde ilk kez toplu savunma ve caydırıcılık kapsamında aktif hale getirilen NATO Mukabele Kuvveti içinde kara, deniz, hava ve özel birliklerde görev yapan yaklaşık 40 bin asker bulunuyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Doğu Avrupa'daki varlığı son haftalarda güçlendirdiğini hatırlatarak NATO Antlaşması'nın 5. maddesi gereğince tüm üyelerin korunmasına yönelik taahhüdün sarsılmaz olduğunu bildirdi.

İttifakın çok kısa sürede görevlendirebilecek şekilde hazır tuttuğu Mukabele Kuvveti'nin kara unsurlarına bu yıl Fransa liderlik ediyor. Müttefikler arasında her yıl dönüşümlü şekilde yürütülen liderlik geçen yıl Türkiye'deydi.

NATO Mukabele Kuvveti, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası geçen hafta harekete geçirilmişti.