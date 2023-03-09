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Gündem NATO Karargahı'nda kritik toplantı: Türkiye-İsveç-Finlandiya Daimi Ortak Mekanizması'nın üçüncü toplantısı sona erdi
Gündem

NATO Karargahı'nda kritik toplantı: Türkiye-İsveç-Finlandiya Daimi Ortak Mekanizması'nın üçüncü toplantısı sona erdi

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen Türkiye-İsveç-Finlandiya Daimi Ortak Mekanizması'nın üçüncü toplantısı sona erdi. Son dakika! NATO karargahındaki üçlü kritik görüşme sona erdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 18:52:00 - 2023-03-09 18:58:04
NATO Karargahı'nda kritik toplantı: Türkiye-İsveç-Finlandiya Daimi Ortak Mekanizması'nın üçüncü toplantısı sona erdi

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen Türkiye-İsveç-Finlandiya Daimi Ortak Mekanizması'nın üçüncü toplantısı sona erdi.

TÜRKİYE 2 ÜLKENİN TERÖRE KARŞI DURUŞUNU GÖRMEK İSTİYOR

Madrid'de imzalanan memorandumda NATO üyesi olmak isteyen Finlandiya ve İsveç, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye’yle tam dayanışma ve iş birliği sergileyecekleri, terör örgütü PKK başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek verecekleri, PYD/YPG ve FETÖ’ye destek sağlamayacakları taahhüdünde bulunmuştu.

TÜRKİYE'YE SİLAH AMBARGOSU KONUSU

Milliyete göre: Üç ülke terörizmle, örgütlü suçlar ve diğer ortak sınamalarla mücadelede mutabakat temelinde iş birliğini geliştirmek için kolluk kuvvetlerini ve istihbarat kuruluşlarını da içeren her düzeyde hükümetler arası yapılandırılmış ortak bir diyalog ve iş birliği mekanizması tesis edeceklerini belirtirken, bu çerçevede muhtırada kayıtlı adımların takibi ve hayata geçirilmesi için Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları, İstihbarat Servisleri ve Güvenlik Kurumlarından uzmanların katılımıyla bir Daimi Ortak Mekanizma tesis etmeyi kararlaştırmıştı.
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