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Gündem NATO için Finlandiya geri adım attı! Yeni Türkiye kararını açıkladılar
Gündem

NATO için Finlandiya geri adım attı! Yeni Türkiye kararını açıkladılar

Finlandiya Savunma Bakanlığı, 2019 yılından bu yana yürürlükte olan, Türkiye'ye silah ambargosunu kaldırma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 19:13:00 -
NATO için Finlandiya geri adım attı! Yeni Türkiye kararını açıkladılar

Finlandiya Savunma Bakanı Mikko Savola, Avrupa ülkelerinin Suriye'deki PKK'ya yönelik terör operasyonu nedeniyle 2019'dan bu yana Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu bugün kaldırarak Türkiye'ye askeri ihracat izni verdi.

Finlandiya Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye askeri malzeme için ilk ticari ihracat lisansını verdiğini açıkladı. Finlandiya, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonu nedeniyle Ekim 2019'da ihracat lisansını askıya almıştı.

Türkiye'nin şartlarından biriydi

Geçen yıl Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını ancak Türk savunma sektörü üzerindeki silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırmaları halinde onaylayacağını açıklamıştı.

Helsinki yönetiminden gelen geri adım, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı konusunda Türkiye ile yürütülen müzakerelerin, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan Kuran-ı Kerim yakması dahil Türkiye karşıtı protestoların ardından müzakerelerin kilitlendiği girdiği bir dönemde yaşandı.

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