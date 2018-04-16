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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geldi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ankara'da Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüştü.

16 Nisan 2018 Pazartesi 10:53
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geldi

İlk olarak Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşen Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile bir araya gelecek.

Canikli, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Stoltenberg'i, Milli Savunma Bakanlığı'na gelişinde askeri törenle karşıladı. Törenin ardından Canikli ile Stoltenberg, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Canikli ile Stoltenberg, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Stoltenberg'in temaslarında Türkiye-NATO ilişkileri, Zeytin Dalı Harekatı, terörle mücadele, 2018 Brüksel Zirvesi hazırlıkları ve bölgesel konular gündemde olacak.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 10:53
  1. Türkiye
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Tayyip Erdoğan
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Ankara
  7. Mevlüt Çavuşoğlu
  8. Milli Savunma Bakanlığı
  9. Recep Tayyip
  10. Canik
  11. Brüksel
  12. Nurettin Canikli

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  • haydahayda5 sa önce
    bu imansız amerikanın tasmalı ajanıdır oyüzden pek itibar edilmemeli..kovulması gerekir bu ititn...
  • İMAN VARSA İMKANDA VARDIRİMAN VARSA İMKANDA VARDIR7 sa önce
    E 400 LERİALMA RUSYAYA GİTME BİZ SENİ TERÖRLEN DÖVE DÖVE PARA KAZANALIM SENİN MİLLETİN ÖLSÜN BİZ KAZANALIM
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