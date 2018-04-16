NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geldi

İlk olarak Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşen Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile bir araya gelecek.

Canikli, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Stoltenberg'i, Milli Savunma Bakanlığı'na gelişinde askeri törenle karşıladı. Törenin ardından Canikli ile Stoltenberg, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Stoltenberg'in temaslarında Türkiye-NATO ilişkileri, Zeytin Dalı Harekatı, terörle mücadele, 2018 Brüksel Zirvesi hazırlıkları ve bölgesel konular gündemde olacak.