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Dünya NATO dışişleri bakanları Oslo'da tüplandı
Dünya

NATO dışişleri bakanları Oslo'da tüplandı

Yeniakit Publisher
2023-06-01 03:49:00 -
NATO dışişleri bakanları Oslo'da tüplandı

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Norveç'in başkenti Oslo'da gayriresmi toplantıda bir araya geldi.

NATO dışişleri bakanları, Oslo'daki iki günlük toplantının ilk gününde Norveç Kralı V. Harald'ın Kraliyet Sarayı'nda verdiği davette bir araya geldi ve ardından Norveç Dışişleri Bakanı Anne Beathe Tvinnereim'in Akershus Kalesi'nde verdiği akşam yemeğinde tekrar buluştu.

Dışişleri bakanlarının gayriresmi toplantısının yarınki oturumu, TSİ 10.30'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşmasıyla açılacak. Toplantının gündemini, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin hazırlıklar oluşturuyor.

Kilit konulardan biri, NATO'nun Ukrayna ile ortaklığının geliştirilmesi olacak. Ayrıca Ukrayna'nın savunma çabaları ve barış için ortaya koyduğu plana verilen desteğin nasıl devam edeceği ele alınacak.

Toplantıda Türkiye'yi, NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü temsil ediyor. Resmi gündem maddeleri arasında yer almasa da Kosova'daki gerginliğin de masada olması bekleniyor. Kosova'nın kuzeyinde belediye binalarını koruyan KFOR askerleriyle Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'ne (KFOR) takviye amaçlı 700 asker göndereceğini duyurmuştu.
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