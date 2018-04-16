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NATO açıkladı: Türkiye'nin S-400 alması...

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasını değerlendiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO açısından mesele bu sistemlerin entegre edilebilmesi" dedi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 12:15
NATO açıkladı: Türkiye'nin S-400 alması...

Geçen hafta dünya gündemine oturan Suriye harekatına ilişkin açıklamalar yapan NATO Genel Sekreteri, "Operasyon, Esad rejimi ve destekçileri Rusya ve İran'a verilen açık mesajdı. Operasyon uluslararası kamuoyunun kenarda sessizce oturmadığını gösterdi" dedi. 

NATO Genel Sekreteri operasyonun kapsamı ve meşruiyetine ilişkin, "Kimyasal silahları gelecekte kullanma ihtimalini ortadan kaldırmasa da kapasiteyi azaltacak bir operasyondu... Birleşmiş Milletler'de kimyasal silahları bağımsız soruşturma yapılması konusunda çabalar oldu, Rusya engelledi" yorumunda bulundu.

MACRON'RUN RUSYA AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'yla diyalog mesajlarına ilişkin soruya Stoltenberg'in yanıtı, "NATO siyasi olarak Rusya ile görüşülmesine karşı değil. Rusya ile diyalog olabilir ama güçlü bir ittifak çizgisinin olması gerektiğini düşünüyoruz" oldu. 

TÜRKİYE'NİN S-400 ALIMI

NATO Genel Sekreteri'ne Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması da soruldu. Stoltenberg "Ulusal bir karar. NATO açısından mesele bu sistemlerin entegre edilebilmesi" yanıtını verdi.

TİYATRO ELEŞTİRİLERİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye'ye yapılan operasyon için "Tiyatro" iddialarıyla ilgili olarak, "3 NATO müttefiki güçlü bir mesaj verdi" cevabını verdi.

TÜRKİYE'NİN POZİSYONU

Stoltenberg, "Öncelikle ben Türkiye'nin net ve güçlü mesajını takdir ediyorum. Türkiye çok değerli bir NATO müttefiki... NATO Rusya'yı izole etmek istemiyor." dedi.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 12:15
  1. nato
  2. GÜNCEL Haberleri
  3. Stoltenberg
  4. S 400

YORUM YAZ

  • Ömer GençÖmer Genç18 dk önce
    Ne entegresi mal.Zaten kahpe müttefiklere karşı önlem onlar.
  • Yalman GüçYalman Güç1 sa önce
    S 400 NATO sistemine entegre edilse ne olur edilmese ne olur? Şimdiye kadar köstekten başka NATO nun ne askeri desteğini gördük.Acaba halkımız bir saldırı anında NATO dan destek bekliyormu ?Bir harp halinde karşı cephede yer alacağını utanmadan söyleyen milletvekilleri varken ,NATO mu bizi destekleyecek?
  • CemCem2 sa önce
    NATO Türkiye nin yanındaymış, 15 temmuz gibi tepemizde uçmasın yeter. Siyasetçiler yerli falan değil 2 günde amerikan olduk. Bu millet sizi bidaha sokaktan toplama, kandırıldık diyen daracı boylar
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp3 sa önce
    Sanki Türkiyenin NATO dan başka gaylesi yokmuş gibi . . . yalancılar . . . sahtekârlar. . .
  • halil45halil454 sa önce
    herkes amerikan agziyla konusuyor türkiye vazgecmesin
  • avcı demiravcı demir5 sa önce
    Müttefikmiş.Külahıma anlatın.biz dostu da düşmanı da çok iyi biliyoruz.
  • TrakyalıTrakyalı5 sa önce
    Bak sen bu "Atlantik Kuklasına" lakaba bak "Genel Sekreter" haa siktir lan.. seni kim ciddiye aliyor.. senin asıl sıfatın "Papagan veya Hademe"... Amerikan-Piçlri sana nederseler onuötüyorsun - senin hiçbir yükümlülüğün ve söz sahibligin YOK! ...SACEUR/CENTCOM... buradan kalemleniyor! Şimdi siktir git Papağan!
  • ferhatferhat6 sa önce
    Bati ve Mason usklarinin hizmetlerine ve degerlerine entegre olmusuz zaten biz. Partnerlerimiz basimizdan eksik olmasin. Onlar olmasaydi kim idare ederdi bizi. Biz olmasak Kim model ourdu islam cografyasina. Biz de onlara liberal ve demokratik islamiyeti ögretmemz ve islam cografyasindaki demokratik ve liberal müslümanlarin ahlakini ve kilik kiyafetini ve hatta masonlarin hükümlerine sadik kalmalarini ögretmeliyiz degilmi.Ama önce su son kalan bir kac ülkeyide savas cigirtkanligi yapip ingilizlere ve hero tecavüzcülerine kusattirmamiz lazim degilmi. Ortadogunun güc dengeleri dagisdimi ozaman özgür ve demokrat ingilizler ve fransizler Suriyede güzel bir PKK ve Mason devletini kursunlar bizim Politikacilarimizda hedefine olusmis ve dört parmak isereti ile meydanlari bir kac hadis okuyup dolasiverirler. Ama beldide siyonistler bizimkilere madalyada takabilirler.
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