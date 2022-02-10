Geçmişte yaşanan hayattan pişmanlık duyan, günahlarından dolayı pişman olanlar 'Nasuh tövbesi'nin nasıl okunduğunu araştırıyor.

Nasuh tövbesi nedir? Nasuh tövbesi nasıl yapılır?

Peygamberimizin (s.a.s.) günde yetmiş veya yüz defa tövbe ve istiğfar etmesi (ibn Mace, Edeb, 57) ümmetine tövbedeki hikmeti ve istiğfarın sürekliliğini göstermektedir.

Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de:

“Ey iman edenler! Tövbe-i nasuh, ile Allah’a tövbe edin (dönün).” (Tahrim, 8) buyurmaktadır. Demek ki her insan mutlaka hata yapabilir. Fakat hata yapanların en hayırlısı ise hemen tövbeye koşanlardır. (Bkz. Tirmizi, Kıyame, 49)

Nasuh tövbesi içten, samimi ve halisane yapılan Kur’anî bir tövbedir. Dolayısıyla kişi tövbe ederken, yaptığı günaha duyduğu vicdan azabından dolayı dünya başına dar gelmeli, iç dünyası kendisini sıktıkça sıkmalı ve her şeyden kesilip Allah’a sadakat ve samimiyetle yalvarıp, sığınmalıdır.

Nasuh tövbe duasının Türkçe okunuşu

"Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente."

Nasuh tövbe duasının manası

"Allahım sen benim Rabbimsin Senden başka ilâh yoktur Sen beni yarattın.Ben de senin kulunum Gücüm yettiği kadar senin va’din ve ahdin üzerineyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım Senin bana verdiğin ni’metini îtiraf ederim. Günahımı da îtiraf ederim. Beni mağfiret et Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın."