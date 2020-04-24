Nasuh Mahruki'den Hasan Cemal'e tokat gibi sözler

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör koridoruna son vermek amacıyla gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarına karşı çıkmasıyla bilinen T24 yazarı Hasan Cemal, sözde 'Ermeni soykırımı' palavrasıyla ilgili tweet atarak "Ermeni kardeşlerimin 24 Nisan soykırım acısını paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Cemal'e bir tepki de AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki'den geldi.

Cemal'in skandal tweetini alıntılayan Mahruki, "Allah senin belanı versin. 1000 yıl her türlü zulümden zorbadan ölümden koruduğumuz ama Rus ve İngilizlerin devlet vaadine kanıp, savaşta düşmanla işbirliği yapan, bizi arkadan vuran, vahşice öldüren, katliam yapan asıl özür dilemesi gerekenleri ancak onlar gibi bir hain savunur." dedi.

İşte o tweet: