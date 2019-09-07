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Nasıralı ressamlar Kudüs'te buluştu

İsrail'in kuzeyindeki Nasıra kentinde bulunan Nasıra Güzel Sanat Derneği üyesi 20 ressamın eserleri, Türk Kültür Merkezinin sanat galerisinde sergilendi- Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu:- "Böylesine değerli bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için ayrıca gururluyuz çünkü birlikte barış ve hoşgörü içinde yaşama örnekliğine sahip somut bir geçmişimiz var”

07 Eylül 2019 Cumartesi 22:22
Nasıralı ressamlar Kudüs'te buluştu

KUDÜS (AA) - Tarihi Filistin'de, Yukarı Celile Bölgesi'nin kadim kentlerinden Nasıra'nın önemli ressamları, eserlerini, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin ev sahipliğinde sergiledi.

İsrail'in kuzeyindeki Nasıra kentinde bulunan Nasıra Güzel Sanat Derneği üyesi 20 ressamın eserleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde Kudüslü sanatseverlerle buluştu.

Türk Kültür Merkezinin sanat galerisinde, "Sanatçılarımızın Gözüyle Kudüs" adıyla düzenlenen sergide yaklaşık 40 tablo sergilendi.

Açılış konuşması sonrası düzenlenen törende, eserleri sergilenen ressamlara Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu ile Küratör Ziyad Zahir El-Ömer tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Ermumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs ve Nasıra'nın medeniyet, tarih ve birlikte barış içinde yaşama kültürleri açısından benzersiz iki şehir olduğunu belirterek, "Bugün Kudüs'te, kültür merkezimizde ağırladığımız Nasıralı ressamların profil çeşitliliğine ve sergide yer alan eserlerine baktığımızda, bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Böylesine değerli bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için ayrıca gururluyuz çünkü birlikte barış ve hoşgörü içinde yaşama örnekliğine sahip somut bir geçmişimiz var." dedi.

Ermumcu, sergiye 20 ressamın katıldığını ve programdan hoşnut olduklarını ifade ederek, böylesi değerli bir sanatçı topluluğunu çatıları altında, Kudüs’te bir araya getirmekten memnuniyet duyduklarını kaydetti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Küratör Ziyad Zahir El-Ömer, Nasıra ile Kudüs'ün Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi çatısı altında buluşmasının tarihi önemi haiz olduğunu vurguladı.

Kudüs'ün İslam dünyası açısından çok önemli olduğunu ve bugün işgal altında zor zamanlar geçirdiğini belirten Ömer, Nasıralı sanatçıların, Kudüs'ün tarihi ve dini boyutlarını çalışmalarına yansıttıklarını, kendisinin de bu sergiye yaptığı eserlerle katkıda bulunduğunu kaydetti.

Ömer, Filistin'in Türkiye ile tarihi ve dini bağları olduğunu hatırlatarak, bu çerçevede Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde bu sergiyi yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Sergi sonrası merkezin bahçesinde verilen ikramla beraber, Ermumcu da konuk sanatçılara kanun çaldı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 22:22
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Doğu Kudüs
  4. Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi

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