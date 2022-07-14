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Yerel Nasıl karar? Mahkemeden elini kolunu sallayarak çıktı
Yerel

Nasıl karar? Mahkemeden elini kolunu sallayarak çıktı

Düğünde rastgele ateş ederek 2 kişi yaralayan şüpheli serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren vatandaşlar "Bu nasıl karar? Magandalığın son bulması için insanlar mı ölmeli" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 20:24:00 -
Nasıl karar? Mahkemeden elini kolunu sallayarak çıktı

Aksaray'da düğünde pompalı tüfekle rastgele ateş açarak 2 kişiyi yaralayan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan şüpheli M.A.B'nin (44) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan ve Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Serdar B. ve Arif B'nin taburcu edildiği öğrenildi.

Taşpazar Mahallesi'ndeki düğün töreninde, bir kişinin pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açması sonucu Serdar B. (48) ve Arif B. (42) yaralanmıştı.

"Mahkemeden magandaya ödül

Vatandaşlar mahkemenin verdiği karara "Bu nasıl karar? Magandalığın son bulması için insanlar mı ölmeli." sözleriyle tepki gösterdi. 

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