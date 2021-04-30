  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya NASA’nın yeni başkanı belli oldu
Dünya

NASA’nın yeni başkanı belli oldu

NASA'nın yeni başkanı ABD'de eski astronot ve Florida eyaletinin eski senatörü Bill Nelson oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 16:40:00 -
NASA’nın yeni başkanı belli oldu

ABD'de eski astronot ve Florida eyaletinin eski senatörü Bill Nelson, Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) yeni başkanı oldu.

ABD Senatosunda dün gece yapılan oylamada, Nelson'ın adaylığı oy birliğiyle kabul edildi.

Nelson, ABD Başkanı Joe Biden tarafından geçen aday gösterilmiş, Senato Ticaret Komisyonu 28 Nisan'da adaylığı kabul ederek onay için Senato'ya sevk etmişti.

78 yaşındaki Nelson, NASA'nın 14. yöneticisi oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bildirici emekli amiraller bu haberi iyi okusun! Darbe çağrışımı yapan bildiriyi imzalayan askerlere yaptırım uygulanacak
Avrupa

Bildirici emekli amiraller bu haberi iyi okusun! Darbe çağrışımı yapan bildiriyi imzalayan askerlere yaptırım uygulanacak

Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, aşırı sağcı Valeurs Actuelles dergisinde yayımlanan ve darbe çağırışımı yapan bildiriyi imzal..
İsrailli gazeteciden Türkiye itirafı!
Gündem

İsrailli gazeteciden Türkiye itirafı! "10 yıldır..."

İsrailli gazeteci Simon Waldman, "Türkiye 10 yılan uzun süredir ABD çıkarlarını baltaladı" dedi.
Rusya’nın ağzı açık kaldı! Türkiye’nin yeni üretimini konuştular
Dünya

Rusya’nın ağzı açık kaldı! Türkiye’nin yeni üretimini konuştular

Türkiye’nin insansız hava sistemlerinde büyük yol kat ettiğini belirten Rus medyası, SİHA’lar için üretilen yeni mühimmatları gündemine aldı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay