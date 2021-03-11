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Gündem NASA'nın 'Mars kaşifinin' gönderdiği ses kaydı yayınlandı
Gündem

NASA'nın 'Mars kaşifinin' gönderdiği ses kaydı yayınlandı

NASA'nın 'Mars kaşifi' Perseverance aracı, lazer atışları yoluyla kaydettiği ilk sesi dünyaya gönderdi. Kayıtta ayrıca 'Mars rüzgarı sesinin' de duyulduğu belirtildi. Ses sosyal medyada olay oldu. Sesi dinleyenler "hiçbir şey anlamadık" yorumları yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 10:58:00 -

NASA'ya ait Perseverance keşif aracının Mars'a inmesinin ardından 'kızıl gezegenle' ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.  Gezegenle ilgili araştırmalarını sürdüren Perseverance, son olarak kaydettiği sesi Dünya'ya ulaştırdı. 

NASA tarafından yapılan açıklamada, gezegenin sesinin 19 Şubat'ta, aracın yüzeye inmesinden yaklaşık 18 saat sonra kaydedildiği belirtildi. 

Perseverance'nin üzerinde bulunan özel SuperCam aracıyla bir kayaya hedeflenen lazer atışlarıyla kaydedilen 11 saniyelik ses, NASA tarafından Mars kaşifinin ağzıyla şu ifadelerle duyuruldu: 

"Mars'taki lazer darbelerinin ilk ses kayıtlarını dinliyorsunuz. SuperCam cihazımdaki mikrofon tarafından kaydedilen bu ritmik vuruş sesleri, ekibimin etrafımdaki kayaların yapısını anlamasına yardımcı olabilecek farklı yoğunluklara sahip."

​Kayıtta aynı zamanda lazer atışlarıyla birlikte 'Mars rüzgarı' da duyulabiliyor. 

NASA'nın bir ton ağırlığındaki Rover tipi uzay aracı Perseverance, yaklaşık 7 aylık yolculuğun ardından 18 Şubat'ta doğu Amerika yerel saati ile 15.55'te Mars'ın Jezero Kraterine indi.

Mini helikopter uçurulmaya çalışılacak

Üzerinde 20 kamera ve bir çift mikrofon olan Perseverance'ın Dünya'ya çok sayıda özel görüntü yollaması beklenirken, araçta bulunan ve kamera çekim kabiliyeti olan bir mini helikopterin de uçurulmaya çalışılacağı belirtildi.

Daha önce de, NASA tarafından aracın paraşütünde bulunan bir şifre, sosyal medyada gündem olmuştu. 6 saatin ardından çözülen şifreli mesajda, "Zorlu Şeylere Cesaret Et" anlamına gelen, "Dare Mighty Things" ifadelerinin yazılı olduğu ortaya çıkarılmıştı.

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Yorumlar

zeynep boyacıyılmaz

ALLAH CEZANİZİ VERSİN....DÜNYAYI SÖMÜRÜP SAVAŞLAR ÇIKARTP YAŞANMAZ HALE GETİRDİNİZ..ŞİMDİDE MARSIN SESINI DİNLİYORSUNUZ..ALLAH HALA KIYAMETİ KOPARMADIYSA SİZİN SEFİL TEKNOLOJİNİZ YÜZÜNDEN DEĞİL..HAYIR İÇİN KOŞAN BİR AVUÇ HAYIRSEVER YÜZÜ SUYU HÜRMETİNE KIYAMETİ ERTELİYOR..GEBERİNCEDE CEHENNEMİN SESİNİ KAYDEDERSİNİZ VESSELAM
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....

Hepsi palavra... abd ve uzay yalanlarından usandık..
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