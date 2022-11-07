NASAMS ve Aspide hava savunma sistemleri Ukrayna'ya ulaştı! Ukrayna'ya kritik sevkiyat

Hava savunma sistemleri için Norveç, İspanya ve ABD'ye teşekkür eden Reznikov, “Bize saldıran düşman hedeflerini vurmaya devam edeceğiz” dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'nın düzenlediği füze saldırılarının ardından gelişmiş NASAMS sistemlerinin Ukrayna'ya sevkiyatını hızlandırdığını ifade etmişti.

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UKRAYNA’DA 5 BÜYÜK ŞİRKET SAVUNMA BAKANLIĞINA DEVREDİLDİ

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, kısmen devlete ait olan 5 büyük şirketin "Sıkıyönetim Kapsamında Malların Devri Hakkında Kanun" uyarınca Savunma Bakanlığına devredildiğini açıkladı.

Ukrayna, Rusya’nın saldırıları karşısında ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için 24 Şubat’tan bu yana ilk kez stratejik şirketlere el koydu. Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile ortak basın toplantısı düzenleyen Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, kısmen devlete ait olan 5 büyük şirketin 17 Mayıs 2019 tarihli ve 4765 sayılı "Sıkıyönetim Kapsamında Malların Devri Hakkında Kanun" uyarınca Savunma Bakanlığına devredildiğini söyledi. Danilov, "Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından imzalanan kararname doğrultusunda stratejik öneme sahip devlet işletmelerinin varlıklarının kamulaştırılmasına karar verildi” dedi.

Söz konusu el koyma kararının 5 Kasım’da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki üst düzey toplantıda alındığı ifade edildi. Danilov, sıkıyönetim sonunda el konulan varlıkların sahiplerine iade edilebileceğini veya değerlerine uygun bir şekilde tazmin edilebileceğini belirtti.

Reznikov ise, "Bu kamulaştırma değil. Bu, savaş sırasında varlıkların doğrudan devralınmasıdır. Bunlar tamamen farklı yasal biçimlerdir" ifadelerini kullanarak, başka şirketlerin devralınıp alınmayacağı sorusuna cevap vermekten kaçındı.

Savunma Bakanlığına devredilen şirketler arasında helikopter ve uçak motoru üreticisi Motor Sich, güç transformatörleri üreticisi Zaporizhtransformator, kamyon üreticisi KrAZ, Ukrayna'nın en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi Ukrnafta ve petrol arıtma şirketi Ukrtatnafta yer alıyor. El koyulan şirketlerin milyarder Ihor Kolomoisky ve Kostiantyn Zhevaho gibi güçlü iş adamlarının yanı sıra Rusya ile işbirliği yaptığı şüphesiyle geçtiğimiz ay gözaltına alınan iş adamı Vyacheslav Bohuslayev ile bağlantılı olduğu biliniyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'nın düzenlediği füze saldırılarının ardından gelişmiş NASAMS sistemlerinin Ukrayna'ya sevkiyatını hızlandırdığını ifade etti.

Nasams füze nedir?

NASAMS sistemi düşman uçakları, insansız hava araçlarını ve yaklaşan seyir füze tehditlerini tespit etme, nişanlama ve yok etme kabiliyetine sahip.

NASAMS hava savunma sistemi özellikleri

NASAMS füzesi uçakları, helikopterleri, seyir füzelerini ve İHA'ları engelleyebilme yeteneğine sahiptir. Sistem tarafından kullanılan karadan havaya füze AIM-120 AMRAAM füzesidir, ancak sistem aynı zamanda AIM-9X Sidewinder, Geliştirilmiş Sea Sparrow Füzesi (ESSM) ve yerli füzeleri de fırlatabilme yeteneğine sahiptir.