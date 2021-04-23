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Dünya NASA'dan Türkiye paylaşımı
Dünya

NASA'dan Türkiye paylaşımı

NASA, Muğla'da bulunan Azmak Deresi'yle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 20:47:00 - 2021-04-23 20:51:15
NASA'dan Türkiye paylaşımı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) sosyal medya hesabında Muğla'nın Ula ilçesinde bulunan Kadın Azmağı Deresi görüntülerini yayınlaması şehirde sevinçle karşılandı.

NASA, 22 Nisan Dünya Günü'nde resmi sosyal medya hesabından, ilçedeki Kadın Azmağı Deresi'yle ilgili paylaşımda bulundu.

NASA'nın Instagram hesabı üzerinden paylaşılan görüntüye "Vay be. Güzelliğini yaşayın" ifadeleri eklendi.

Çağatay Yurtyapan tarafından gönderilen videonun NASA tarafından paylaşılması ise kentte heyecan uyandırdı.

Ula Belediye Başkanı Özer Türkler, doğal güzellikleriyle ünlü Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'nin (Akyaka Azmak Deresi), su samurundan deniz kaplumbağasına onlarca hayvan türü ile bazıları tropikal iklimlerde yetişen farklı bitki çeşitlerine ev sahipliği yaptığı belirtti.

"Sakin şehir" unvanına sahip Akyaka'nın güzelliklerinin korunması gerektiğini belirten Türkler, "NASA'nın Van Gölü'nün ardından Ula'mızın önemli bir değeri Kadın Azmağı Deresi'ne yer vermesi bizleri mutlu etti. Bu bizim için gurur verici. Sorumluluklarımız biraz daha arttı. Güzelliğinin yanında bize de bunu korumak gibi bir görev düşüyor. Biz bu alanları korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çaba gösteriyoruz. " ifadelerini kullandı.

Doğal akvaryum görünümündeki Kadın Azmağı Deresi, her sene 1 milyondan fazla yerli ve yabancı turisti çekiyor.

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Yorumlar

Yaşar

Bu ne demek geçen van gölünü verdi şimdi azmak deresini veriyor nasa sürekli bizi gözetliyordur devletimizin mahrem olarak görülen yerleride muhakkak gözlemliyordur.Nasa sayfasında Türkiyemizin bir yerinden görüntü verdi deye seviniyoruz.
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