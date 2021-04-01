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Teknoloji NASA’dan şaşırtıcı keşif! Güneş’ten geldiği sanılıyordu
Teknoloji

NASA’dan şaşırtıcı keşif! Güneş’ten geldiği sanılıyordu

NASA’da görevli bilim insanları Uranüs gezegeninin X ışınları yaydığını tespit etti. Araştırmacılar ışınların tahmin edilenden farklı olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 10:22:00 -
NASA’dan şaşırtıcı keşif! Güneş’ten geldiği sanılıyordu

Bilim insanları bir yandan uzayın derinliklerini araştırırken bir yandan Güneş Sistemi'nin gizemlerini keşfetmeye çalışıyor.

NASA'nın Chandra Laboratuvarında görev yapan araştırmacılar Uranüs'e dair önemli bir keşifte bulundu.

Sonuçları yayımlanan araştırmaya göre Uranüs'ün X ışını yaydığı tespit edildi.

Güneş Sistemi'nin yedinci gezegeni Uranüs'e dair bu keşifle X ışınlarının tahmin edilenden daha farklı davrandığı anlaşıldı.

Güneş’ten geldiği sanılıyordu

Normal şartlarda gezegenler Güneş'ten gelen X ışınlarını emen gök cisimleridir. Ancak Uranüs ve Neptün bu listenin dışında.

Bilim insanları kaynağı Uranüs olan X ışınlarını ilk keşfettiklerinde gezegenin Güneş'ten gelen ışınları yaydığı düşüncesindeydi.

Ancak yapılan yeni çalışmalarla söz konusu X ışınlarının bir kısmının kaynağının gezegenin kendisi olduğu tespit edildi.

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