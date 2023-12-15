  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem NASA'dan heyecanlandıran meteor yağmuru açıklaması! Tüm dünyadan izlenebilecek
Gündem

NASA'dan heyecanlandıran meteor yağmuru açıklaması! Tüm dünyadan izlenebilecek

Yeniakit Publisher
2023-12-15 00:40:00 - 2023-12-15 00:40:59
NASA'dan heyecanlandıran meteor yağmuru açıklaması! Tüm dünyadan izlenebilecek

NASA, bugün en üst seviyeye çıkması beklenen Geminid meteor yağmurunun tüm dünyadan izlenebileceğini açıkladı.

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), yaptığı açıklamada meteorların belirli bir yönden gelmediği için dünyanın her yerinden fark edilebilir özelliğe sahip olduğunu belirtti.

NASA, yılın en iyisi olarak bilinen Geminid meteor yağmurunun yarın zirveye ulaşacağını aktararak, yağmurun en yoğun olduğu zaman saatte 60 ila 120 meteor görülebileceğini kaydetti.

Uzmanlar, gökyüzünün açık olduğu ve ışık kirliliğinin bulunmadığı noktalardan meteor yağmurunun izlenebileceğini bildirdi.

Nasıl oluşuyor?

Greenwich Gözlemevi de Geminid'in renkleri nedeniyle ayırt edici olduğuna dikkati çekerek, renklerinin beyaz, sarı yeşil, kırmızı ya da mavi olabileceğini ifade etti.

Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyruklu yıldızın, güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

NASA'yı ekonomik kriz vurdu! Mars'taki çalışmayı durdurdular
NASA'yı ekonomik kriz vurdu! Mars'taki çalışmayı durdurdular

Teknoloji

NASA'yı ekonomik kriz vurdu! Mars'taki çalışmayı durdurdular

NASA kayıp asteroit için tarih verdi! Dünyaya çarpabilir
NASA kayıp asteroit için tarih verdi! Dünyaya çarpabilir

Teknoloji

NASA kayıp asteroit için tarih verdi! Dünyaya çarpabilir

NASA ilan etti: Bir gezegende ilk defa metan ve suyu aynı anda buldu! Birden görüntüleri ortaya çıktı!
NASA ilan etti: Bir gezegende ilk defa metan ve suyu aynı anda buldu! Birden görüntüleri ortaya çıktı!

Teknoloji

NASA ilan etti: Bir gezegende ilk defa metan ve suyu aynı anda buldu! Birden görüntüleri ortaya çıktı!

Hubble, çalışmayı durdurdu! NASA açıklama yaptı
Hubble, çalışmayı durdurdu! NASA açıklama yaptı

Teknoloji

Hubble, çalışmayı durdurdu! NASA açıklama yaptı

Meteoroloji'den 36 kent için uyarı!
Meteoroloji'den 36 kent için uyarı!

Yerel

Meteoroloji'den 36 kent için uyarı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23