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Teknoloji NASA'dan göktaşı açıklaması! Dünyaya çarpacağı söyleniyordu
Teknoloji

NASA'dan göktaşı açıklaması! Dünyaya çarpacağı söyleniyordu

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) dünyaya çarpmasından endişe ettiği Apophis adlı göktaşının en az 100 yıl dünyaya tehdit oluşturmayacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 01:24:00 -
NASA'dan göktaşı açıklaması! Dünyaya çarpacağı söyleniyordu

NASA, 2004'te keşfedilen Apophis'i dünyaya yönelik en çok tehlike arz eden göktaşlarından biri olarak görüyordu.

Apophis'in 2029 ve 2036'da dünyaya yakınlaşacağı öngörülmüş, daha sonraysa bu tahminden vazgeçilmişti. Ancak 2068'de küçük bir tehdidin söz konusu olduğu kaydedilmişti.

Ama şimdi NASA göktaşının yeni analizlerine göre bu tehdidin de bulunmadığına karar verdi.

NASA'dan Davide Farnoccia "2068'de bir çarpma artık söz konusu değil ve hesaplamalarımızda gelecek en az 100 yılda çarpma riski görülmüyor" dedi.

Antik Mısır'daki kaos ve karanlık tanrısının adı verilen Apophis göktaşının çapının 340 metre olduğu sanılıyor.

Apophis son olarak 5 Mart'ta, dünyanın 17 milyon kilometre uzağından geçmişti.

Hesaplara göre göktaşı 13 Nisan 2029'da dünyanın 32 bin kilometre yakınından geçecek ve doğu yarımküreden, Asya, Afrika ve Avrupa'nın bazı kısımlarından çıplak gözle görülebilecek.

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