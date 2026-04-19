NASA’dan çok sıra dışı bir deney Astronotlar ayda piknik ateşi yakacak!

NASA, Ay yüzeyinde kontrollü bir ateş yakarak malzemelerin alev alma riskini detaylı bir şekilde inceleyecek. Lunar and Planetary Science Conference etkinliğinde sunulan kısa bir rapora göre, NASA araştırmacıları Ay'daki Malzemelerin Yanıcılığı (FM2) adlı yepyeni bir misyon duyurdu.

Söz konusu görev kapsamında Dünya dışındaki gezegen cisimlerinde yangınların nasıl olduğu ilk kez test edilecek. Planlamalara göre 2026 yılının sonlarında fırlatılacak görevde, dört farklı katı yakıt örneği kullanılacak. Araştırmacılar, Ay yerçekimi altında alevlerin fiziksel özelliklerini uzun bir süre boyunca dikkatle kaydedecek.

Araştırma ekibinden gelen resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu testler karşılaştırmalı veriler sağlayacak ve Ay'ın yerçekiminin malzemelerin yanıcılığını nasıl etkileyeceğini anlamaya yönelik daha geniş kapsamlı çalışmaların bir parçasıdır."

Uzay görevleri sırasında meydana gelen yangınlar ekipler için felaketle sonuçlanabiliyor. Çünkü alevler, mikro yerçekimi altında gezegenimizdekinden çok daha farklı oluyor.

NASA'nın yanma bilimi üzerine yayınladığı blog yazısına göre Dünya'da küçük bir alev, yükselen sıcak gaz ile yerçekiminin daha soğuk ve yoğun havayı aşağı çekmesinin birleşimi sayesinde damla benzeri bir şekil alıyor. Yerçekiminin oldukça düşük seviyelerde seyrettiği uzay ortamında ise alevler daha yuvarlak ve küresel bir formda karşımıza çıkıyor.

Mühendisler, hangi malzemelerin uzay uçuşlarına uygun olduğunu belirlemek amacıyla NASA-STD-6001B adlı özel bir test uyguluyor. Amerikan uzay ajansı, tuhaf fizik kurallarının geçerli olduğu uzay ortamında ateşin yapısı hakkında bilgi toplamak için yıllar boyunca sayısız yanma deneyi gerçekleştirdi.

