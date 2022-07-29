NASA'dan 'Asteroit' açıklaması: İki gök cismi birden Dünya'ya yaklaşıyor!

NASA, her biri gökdelen büyüklüğünde iki asterotin bugün ve yarın dünya semalarından geçiş yapacağını aktardı.

Yakın geçişini bugün yapacak olan 2016 CZ31 olarak adlandırılan ilk asteroit, tahmini saatte 55 bin 618 kilometre hızla geçecek. Gökbilimciler, asteroidin en geniş noktasında yaklaşık 122 metre olduğunu tahmin ediyor.

Asteroit, Dünya'dan yaklaşık 2.800.000 kilometre yani Dünya ile Ay arasındaki ortalama mesafenin yedi katından fazla yakınlıktan geçerek gezegenimizi güvenle pas geçecek.

Cumartesi günü ise Dünya'dan diğerine göre daha uzak bir mesafede de olsa her zamankinden daha büyük ikinci bir asteroit dünyanın yanından geçecek.

2013 CU83 adlı bu asteroit, en geniş görünür noktasında yaklaşık 183 metre çapında ve Dünya'dan yaklaşık 6,960,000 kilometre veya Dünya ile Ay arasındaki ortalama mesafenin yaklaşık 18 katı kadar uzaklıktan geçecek.

NASA'ya göre, bu uzay kayası birkaç yılda bir Dünya'ya yakınlaşıyor ve bir sonraki yakınlaşmasının Ocak 2028'de olması bekleniyor.