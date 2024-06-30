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Dünya NASA'dan açıklama! Astronotlar uzayda mahsur kalmadı
Dünya

NASA'dan açıklama! Astronotlar uzayda mahsur kalmadı

Yeniakit Publisher
2024-06-30 10:21:00 -
NASA'dan açıklama! Astronotlar uzayda mahsur kalmadı

NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams’ı taşıyan Boeing’in Starliner mekiğinin Dünya’ya dönüşünün birkaç kez ertelenmesinin ardından, astronotların uzayda mahsur kaldığına dair iddialar NASA’dan yapılan açıklama ile yalanlandı.

Boeing, astronotların mahsur kalmadığını belirtirken, NASA’dan yapılan açıklamada ise personelin Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki sorunları analiz etmekle meşgul olduğu ifade edildi.

NASA’nın ticari mürettebat program yöneticisi Steve Stich, “Şu ana kadar Starliner’ın astronotları eve getiremeyeceği bir senaryo görmüyoruz” diye konuştu.

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