NASA verileri şaşırttı! Gizemli kuyruklu yıldız 3I/Atlas, yerçekimi olmadan hızlanıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bilim dünyası, Güneş Sistemi dışından gelen yıldızlararası kuyruklu yıldız 3I/Atlas’ın hareketlerini incelerken şaşırtıcı bir durumla karşılaştı. NASA verilerine göre, kuyruklu yıldızın yerçekiminin etkisi dışında hızlandığı tespit edildi.

Temmuz 2025'te keşfedilen ve Güneş Sistemi'ne dışarıdan gelen üçüncü ziyaretçi olan 3I/Atlas adlı kuyruklu yıldızın hareketleri, bilim insanlarını yeni teoriler üretmeye itiyor.

YOL HARİTASINDAN SAPTI

NBC News'in aktardığı bilgilere göre, ALMA Gözlemevi verilerini inceleyen Harvard Üniversitesi'nden astrofizikçi Avi Loeb, 3I/Atlas'ın daha önce hesaplanan yörünge yol haritasından saptığını gözlemledi.

Loeb, bu kütleçekim dışı ivmelenme durumunu, kuyruklu yıldızın kütlesinin yaklaşık altıda birinin buharlaşmasıyla oluşan gaz çıkışının neden olduğu geri tepme kuvvetiyle açıkladı. Bu geri tepme, nesneye ek bir itiş gücü sağlıyor.

DEV GAZ BULUTU VE PARLAK KUYRUK BEKLENİYOR

Kuyruklu yıldızın bir veya iki hafta içinde Güneş'in arkasında kalacağını belirten Loeb, bu süreçte elde edilecek görüntülerde devasa bir gaz bulutu ve "son derece parlak" bir kuyruklu yıldız kuyruğu görülebileceğini kaydetti.

3I/Atlas'ın Dünya'ya herhangi bir tehdit oluşturmadığı belirtildi. Kuyruklu yıldızın, Aralık ayında gezegenimize en yakın geçişini yaparak 269 milyon kilometre mesafeden geçeceği tahmin ediliyor.

 

