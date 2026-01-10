İngiltere’den Elon Musk’a son ihtar: Grok krizi büyüyor, X’e kapatma kapıda!

  • İSTANBUL
Yapay zeka aracı Grok’un "deepfake" görüntüler oluşturmasına izin vermesi İngiltere ile X platformunu savaşın eşiğine getirdi. İngiliz hükümeti, "iğrenç" olarak nitelendirdiği bu özelliğin durdurulmaması halinde, birkaç gün içinde platforma erişim engeli dahil en ağır yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Liz Kendall, Elon Musk’ın yapay zeka asistanı Grok’un kadın ve çocukların rızasız cinsel içerikli görüntülerini üretmesine sert tepki gösterdi.

Bu durumu "toplum için kabul edilemez ve iğrenç" olarak tanımlayan Kendall, denetleme kuruluşu Ofcom’a "günler içinde" karar alması için çağrıda bulundu.

Özellikle ücretli kullanıcılara sunulan bu imkanın yasa dışı içeriklerin parayla satılması anlamına geldiğini savunan İngiliz hükümeti, Musk yönetimini köşeye sıkıştırdı.

"ERİŞİM ENGELİ TÜM SEÇENEKLER ARASINDA"

İngiltere’nin yeni yürürlüğe giren Çevrimiçi Güvenlik Yasası, kurallara uymayan platformların ülke genelinde tamamen yasaklanmasına olanak tanıyor.

Bakan Kendall, Ofcom’un bu yasal yetkiyi kullanması durumunda hükümetin tam desteğini alacağını belirterek, "Gelecek haftaları değil, günler içindeki adımları bekliyoruz" dedi.

Başbakanlık ofisi de durumu "utanç verici" olarak nitelendirerek, X’in bir an önce "kendine gelmesi" gerektiğini ve tüm seçeneklerin masada olduğunu vurguladı.

DÜNYA GENELİNDE TEPKİ ÇIĞI: MUSK’TAN İLK YANIT

Grok’un yarattığı bu kriz sadece İngiltere ile sınırlı kalmadı. Avrupa Birliği, Hindistan, Malezya ve Brezilya gibi ülkeler de soruşturma başlatırken, Elon Musk eleştirilere "Legacy Media Lies" (Eski Medya Yalan Söylüyor) diyerek yanıt verdi. Ancak tepkiler üzerine 3 Ocak’ta bir açıklama yapan Musk, "Grok’u yasa dışı içerik üretiminde kullananlar, bizzat yasa dışı içerik yüklemiş gibi muamele görecektir" dese de, denetim kuruluşları bu önlemi yetersiz bularak somut bir engel mekanizması talep ediyor.

