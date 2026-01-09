  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Aktüel Sözcü TV: Sadettin Saran gözaltına alındı! Canlı yayında kışkırtıcı hareket
Aktüel

Sözcü TV: Sadettin Saran gözaltına alındı! Canlı yayında kışkırtıcı hareket

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi

Sözcü TV canlı yayında büyük bir skandala imza attı. Sadettin Saran gözaltına alındı diye yazılan KJ, kışkırtıcı hareket!

Sözcü TV canlı yayında büyük bir skandala imza attı. Sadettin Saran gözaltına alındı diye yazılan KJ'nin yanlışlıkla yazıldığını söylese de canlı yayını izleyenler neye uğradığını şaşırdı! Komik duruma düşen Sözcü TV'nin için yapılan bu kışkırtıcı hareketin bir algı operasyonu olduğu yorumları izleyicilerden peş peşe geldi. Son olay gündeme bomba gibi düştü. Vatandaş böylesi ilk kez yaşanan olaya sitem etti.

MİSAFİF

YALAN HABER YAPAN KALANI KAPATIN YALANIN SONU HEMEN GELİR

Erzincanlı

Bölücü olmak fitne çıkarmak daha başka nasıl olur.
