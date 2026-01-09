Sözcü TV: Sadettin Saran gözaltına alındı! Canlı yayında kışkırtıcı hareket

Sözcü TV canlı yayında büyük bir skandala imza attı. Sadettin Saran gözaltına alındı diye yazılan KJ'nin yanlışlıkla yazıldığını söylese de canlı yayını izleyenler neye uğradığını şaşırdı! Komik duruma düşen Sözcü TV'nin için yapılan bu kışkırtıcı hareketin bir algı operasyonu olduğu yorumları izleyicilerden peş peşe geldi. Son olay gündeme bomba gibi düştü. Vatandaş böylesi ilk kez yaşanan olaya sitem etti.