Şam'da tarihi zirve: Suriye ordusu vurdu, Avrupa masaya oturdu

Şam'da tarihi zirve: Suriye ordusu vurdu, Avrupa masaya oturdu

Suriye ordusunun terör örgütü PKK-SDG unsurlarına yönelik başlattığı kararlı operasyonlar meyvesini veriyor. Sahadaki askeri başarıların ardından batılı liderler, Suriye yönetimi ile yeniden diyalog kurmak için adeta sıraya girdi.

Terörle mücadele Avrupa'yı harekete geçirdi

Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara, bugün başkent Şam’daki Halk Sarayı’nda Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen başkanlığındaki heyeti kabul etti. Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad El-Şeybani'nin de hazır bulunduğu bu kritik görüşme, Suriye ordusunun bölgedeki terör yuvalarını dağıtmasının hemen ardından gelmesiyle dikkat çekti.

Görüşmede öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

  • Yeniden imar: Savaşın izlerinin silinmesi için yapılacak yatırımlar.
  • Ekonomik ortaklık: Sürdürülebilir kalkınma hamleleri ve ticaretin canlandırılması.

  • Güvenli dönüş: Avrupa'daki mülteci meselesinin çözümü ve insani yardımlar.
  • Siyasi diyalog: Suriye'nin toprak bütünlüğü korunarak bölgede istikrarın tesisi.

Batı Suriye'nin kararlılığını gördü

Suriye topraklarının birliğini koruma konusundaki tavizsiz duruş, Avrupa Birliği yetkililerini dengeli ve yapıcı bir ortaklık kurmaya zorladı. Şam yönetimi, terörle mücadeledeki başarısını siyasi arenada da pekiştirerek Avrupa ile yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Suriye halkının çıkarlarını merkeze alan bu görüşme, bölgedeki dengelerin yeniden kurulduğunun en açık kanıtı olarak kayıtlara geçti.

