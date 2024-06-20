NASA uzaya yapay yıldız gönderecek! Kararı aldı: Maliyeti tam 15 milyon... İlgili kritik hamle

"Landolt" adı verilen cihaz sekiz lazerle donatılmıştır ve ABD uzay ajansına yapımı ve patlatılması 19,5 milyon dolara (15,4 milyon £) mal olmasına rağmen bir ayakkabı kutusu büyüklüğündedir.

Nasa, 2029 yılına kadar onu uzaya yerleştirmeyi ve ABD'nin üzerinde yüzdürmeyi hedefliyor.

Yer tabanlı teleskopları doğru bir şekilde kalibre edebileceğini ve Dünya'nın 22,236 mil üzerinde uçabileceğini umuyorlar.

İNSAN GÖZÜYLE GÖRÜLEMEYECEK

Uzaydaki küçük boyutu ve çok düşük parlaklığı nedeniyle uydu dedektörü insan gözüyle görülemeyecek, ancak özel bir teleskopla izlenebilecek.

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Landolt'un yörüngesi Dünya'nın dönüşüyle senkronize olacak, yani uzaydaki ilk yılında her zaman sabit bir konumda kalabilecek.

Lazerler ayrıca, yerden kontrol edilebilen hassas ve önceden planlanmış bir hızda ışık yaymak üzere özel olarak tasarlanacaktır.

YILDIZ HAREKETLERİNİN DAHA İYİ ANLAŞILMASI HEDEFLENİYOR!

Yörüngeye girdikten sonra lazerler, 'yapay yıldızın' gözlemlenmesine yardımcı olmak için yer tabanlı teleskoplara ateşlenecek.

Genel amaç, lazer ışıklarının ne kadarının Dünya atmosferi tarafından emilebileceğini ölçerek "yeni yıldız parlaklık katalogları" oluşturulmasına yardımcı olmaktır.

Yeni cihazın, katalogların bugün kullanılan ve onlarca yıl öncesine dayanan mevcut yöntemlerden daha hassas bir şekilde ölçülmesine yardımcı olacağı umuluyor.