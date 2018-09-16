THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

NASA, uzaya 1 milyar dolarlık buzul inceleme uydusu fırlattı

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, kutuplardaki buzul değişimlerini incelemek amacıyla uzaya 1 milyar dolarlık uydu fırlattı.

16 Eylül 2018 Pazar 17:59
NASA, uzaya 1 milyar dolarlık buzul inceleme uydusu fırlattı

NASA, Amerika'nın en başarılı roketlerinden biri olarak bilinen United Launch Alliance'ın 155. ve sonuncusu olan ICESat-2 adlı uyduyu proje kapsamında uzaya fırlattı.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu uydu Grönland ve Antarktika buzullarındaki buz tabakalarının kalınlığını, erime oranını, deniz seviyesindeki değişimleri, orman kanopileri ile bulutlarının yüksekliğini ölçecek.

"ELDE EDİLEN SONUÇLAR BİLİM İNSANLARINA YÖNLENDİRİLECEK"

Elde edilen sonuçları bilim insanlarına yönlendirecek olan uydu, böylelikle buz tabakalarının zaman içerisindeki değişimine, küresel ısınmaya bağlı buz kayıplarına ve diğer faktörlerin dünyadaki deniz seviyelerini nasıl etkileyebileceğine dair öngörüler sunacak.

Yüksek teknoloji lazer sistemi taşıyan uydu, proje kapsamında ilk gönderilen ICESat uydusuna oranla 250 kat daha fazla bilgi toplayabilecek ve ölçümleri lazer ışınlarıyla yapacak. Böylelikle dünyaya gönderilen lazer ışınlarının geri dönüş süresi hesaplanarak buz yüzeylerindeki incelme miktarı hesaplanacak.

"HER SANİYE ÖLÇÜM YAPACAK"

Proje kapsamında konuşan ICESat-2 sorumlu yardımcısı Tom Neumann, "Bir insanın göz kırpma süresi yarım saniyedir ve bu yarım saniyede uydu her 6 merceğinden 5000 yükseklik ölçümü yapacak ve bu her gün, her saat ve her saniye 3 yıl boyunca sürecek" değerlendirmesinde bulundu.

Uydu, buzul erimesi, küresel ısınmaya bağlı değişimler ve deniz seviyelerinin ölçümünün yanı sıra aynı zamanda, vejetasyon, kar tabakaları ve nehir yüksekliklerini de hesaplayarak dünyadaki sel ve kuraklık önlemleri, yaban hayatı davranışları ve karbon gazı ölçümü konusundaki araştırmalara katkı sağlayacak.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 17:59
  1. NASA
  2. Uzay uydusu
  3. Milyar dolarlık uydu

YORUM YAZ

  • nasanasa30 dk önce
    evet evet buzul inceleme uydusu, milyar dolarlara hemde..koyun kafalı milletlere anca denk gelir.. verin sap saman yesinler...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İdlib'de sağlıkçılar Esed rejiminin saldırılarını protesto etti!
  1. İdlib'de sağlıkçılar Esed rejiminin..
  2. Münbiç hattında 46. Devriye tamamlandı
  3. İstanbul, yarın için hazırlanıyor!..
  4. Çöl Aslanı Ömer Muhtar'ın şehadetinin..
  5. Kamyonetle otomobil çarpıştı! Sıkışan..
  6. Alman devi kepenk kapatıyor! Satışa..
  7. Ertuğrul Firkateyni şehitleri 128...
  8. Güney Koreli ekip kritik zirve öncesi..
  9. Mersin'de alkollü sürücüye linç girişimi
  10. NASA, uzaya 1 milyar dolarlık buzul..
  11. Özel Harekat'tan PKK'ya operasyon!..
  12. Münbiç'te 46. devriye icra edildi
  13. "Erdoğan ile görüşecek birçok konumuz..
  14. Beşiktaş'tan Negredo açıklaması: Biz..
  15. Tehlike hızla yayılıyor! 2 haftada 5..
  16. Güney Kıbrıs'tan skandal adım!..
  17. FETÖ'cü astsubaylar, kontrolden..
  18. Kremlin’den Putin ve Erdoğan..
  19. Girilmesi yasak olan yola giren..
  20. İdo Tatlıses hastaneye kaldırıldı
3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip Meclis'teki israfı anlattı
Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip Meclis'teki israfı anlattı
Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula

Günün Karikatürü

16 Eylül 2018
HDP'nin 3. Havalimanı provokasyonuna işçilerden tepki: Burası siyaset yeri değil işyeri
HDP'nin 3. Havalimanı provokasyonuna işçilerden tepki: Burası siyaset yeri değil işyeri
Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”
Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”