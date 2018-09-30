NASA, Mars için tasarladığı özel aracı görücüye çıkardı

ABD'nin New York kentinde sıra dışı bir sokak gösterisi gerçekleştirildi. Gösterinin kahramanı NASA’nın Mars’a göndereceği araç oldu. 4X4 gibi bir araç, caddede görücüye çıktı.

Mars'ta kullanılacak

Önümüzdeki yıllarda NASA’nın Mars programı kapsamında kullanılması planlanan araca basın mensupları ve NASA görevlileri tarafından eşlik edilirken, çevredeki meraklı kalabalık, aracı şaşkın bakışlarla izledi.