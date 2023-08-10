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Teknoloji NASA, Jupiter benzeri gezegen keşfetti
Teknoloji

NASA, Jupiter benzeri gezegen keşfetti

Yeniakit Publisher
2023-08-10 00:26:00 -
NASA, Jupiter benzeri gezegen keşfetti

NASA, Jupiter benzeri bir gezegen keşfettiğini duyurdu.

Bilim insanları, Dünya’dan yaklaşık 1061 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir cüce yıldızın etrafında dönen, Jüpiter’in iki katı kütleye sahip dış gezegen keşfetti. Şimdilik Ilık Jüpiter olarak sınıflandırılan bu yeni gezegen özellikleriyle bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. İşte detaylar…

Evrenin gizemi ılık Jüpiter’in keşfiyle aydınlatılıyor!

NASA’nın Geçiş Yapan Gezegen Gözlemevi Uydusu (TESS) kullanılarak bir grup astronom tarafından keşfedilen dış gezegen evrenin gizemli sırlarına ışık tutuyor. TESS, yaklaşık 200.000 parlak yakındaki yıldızı tarayarak etraflarında dönen gezegenleri tespit etmeyi amaçlayan bir görev yürütüyor.

Ilık Jüpiterler fiziksel olarak Jüpiter’e çok benzeyen ancak periyotları çok kısa olan gaz devleridir. Yüzey sıcaklıklarına göre ılık Jüpiter ve sıcak Jüpiter olarak sınıflandırılırlar. TOI-4127 b olarak adlandırılan ılık Jüpiter ise Jüpiter’in yaklaşık iki katı büyüklüğündedir.
Yıldızı TOI-4127 etrafında 56.4 gün süren bir yörüngeye sahip. Yaklaşık 630 Fahrenheit (332 Celsius) yüzey sıcaklığı nedeniyle “ılık Jüpiter” olarak sınıflandırılıyor. Araştırmacılar, TOI-4127 b’nin özelliklerini değerlendirdiğinde bu durumun fazla uzun sürmeyeceğini söylüyorlar. TOI-4127 b’nin sıcak Jüpiter olma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorlar.

Bilim insanları, TOI-4127 b gibi ılık Jüpiterlerin, bir eş gezegenin çekim kuvvetinden etkilenirse sıcak Jüpiterlere dönüşebileceğini değerlendiriyor. Yıldızlarına daha yakın yörüngelere geçen ılık Jüpiterlerin yaşanan momentum alışverişi neticesinde yüzey sıcaklıkları artabileceği belirtiliyor. Bu sayede ılık Jüpiterler sıcak Jüpiter olmak için tüm kriterlere sahip oluyor.

Şu anda TOI-4127 b, yıldızıyla arasında etkileşimin gerçekleşmesi için oldukça ayrık bir konumda bulunuyor. Ancak ikinci bir gezegenle momentum alışverişi yaşıyorsa, hala sıcak bir Jüpiter olma ihtimali mevcut.
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Evrenin karanlık sırları TOI-4127 b’nin ışığında aydınlatılıyor. Araştırmacılar, TOI-4127 b’nin davranışını ve diğer gök cisimleriyle olan potansiyel etkileşimlerini gözlemleyecek. Gözlemler sonucunda sıcak Jüpiterlerin evrim süreçleriyle ilgili değerli bilgiler gün ışığına çıkacak.

Dış gezegenler ve sistemleri hakkında daha fazla bilgi toplandıkça, bilim insanları modellerini ve teorilerini geliştirecek. Sonuç olarak evrende gezegenler ve dinamikleri konusundaki araştırmalar derinleştiğinde insanoğlu, uzayın gizemini çözmeye bir adım daha yaklaşıyor.

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