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Teknoloji NASA, Güneş'in nasıl öleceğini gösterdi
Teknoloji

NASA, Güneş'in nasıl öleceğini gösterdi

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın işlettiği Hubble Uzay Teleskobu, Güneş'in son günlerinde nasıl görüneceğine dair ipuçları verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 10:05:00 -
NASA, Güneş'in nasıl öleceğini gösterdi

1990 yılında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınan ve o zamandan bu yana birçok bilimsel araştırmada kullanılan Hubble Uzay Teleskobu, Güneş'in nasıl öleceğini gösterdi.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın işlettiği teleskop, yaklaşık 1370 ışık yılı uzaktaki NGC 2438 adlı "gezegenimsi bulutsuyu" görüntüledi.

Gök bilimciler, bu tür gök cisimlerinin ölmekte olan, Güneş benzeri yıldızlardan çıkan ve bunları çevreleyen devasa gaz bulutlarından oluştuğunu söylüyor.

Güneş nasıl ölecek

Güneş de ömrünün sonuna yaklaştığında kütlesinin büyük kısmını etrafa saçacağı bir dizi patlamaya sahne olacak. Sonunda ısı kaynağımız, beyaz bir cüceye dönüşecek ve artık ısıyla parlayarak, savurduğu malzemeleri bu parıltıyla aydınlatacak.

Gök bilimcilere göre NGC 2438, yaşamının tam da bu evresinden geçerken görüntülendi. Kısacası Güneş'in nasıl öleceği, NGC 2438'un görüntüsünde saklı.

Güneş'in söz konusu evrede nasıl görüneceğini tam olarak bilinmese de teleskoplardan elde edilen yukarıdaki görüntüler, sürecin nasıl işleyeceği konusunda bilim insanlarına fikir veriyor.

Araştırmacılara göre, NGC 2438'in uzaya fırlattığı malzeme yayılmaya devam ediyor. Kabaca 10 bin yıl süren bu aşamanın sonunda gaz bulutu artık görülemeyecek kadar incelecek.

NASA'nın yayınladığı yukarıdaki Hubble görüntüsünde, bulutu meydana getiren gazların her biri farklı renklerle gösteriliyor. Mavi izler oksijeni, yeşil olanlar hidrojeni, turuncular nitrojeni ve kırmızılar da sülfürü temsil ediyor.

NGC 2438'i çevreleyen bu gaz akışı, saniyede yaklaşık 37 kilometre hızla genişliyor.

Güneş ne zaman ölecek

Güneş'in bu aşamaya varması ise uzun zaman alacak. Yıldızımız, yaklaşık 5 milyar yıl sonra Güneş rüzgarlarının giderek yoğunlaşacağı kırmızı dev evresine girecek.

Bu evrede atmosferi genişleyeceği için Güneş, Dünya'nın da aralarında yer aldığı yakın gezegenleri yutacak. İşte bu evrenin ardından Güneş, NGC 2438'in de içinde bulunduğu beyaz cüce evresine geçecek.

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