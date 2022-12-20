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Teknoloji NASA gizemli şekilleri çözmeye çalışıyor
Teknoloji

NASA gizemli şekilleri çözmeye çalışıyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), bir Mars kraterinde yer alan esrarengiz oluşumların gizemini çözmek için çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 11:37:00 - 2022-12-20 11:50:40
NASA gizemli şekilleri çözmeye çalışıyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars keşif uydusu Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), kızıl gezegenin yüzeyini görüntülemeye devam ediyor.

MRO uydusu, Mars'ın kuzeyindeki Arabia Terra bölgesinde bulunan bir dizi kraterin içinde son derece gizemli şekilleri yakaladı.

Ekip üyesi Paul Geissler, söz konusu kraterlerin gizemli şekiller ve dağılıma sahip ilginç birikintiler içerdiğini söyledi.

NASA, şimdilerde Mars kraterinde yer alan esrarengiz oluşumların gizemini çözmek için çalışıyor.

Bilim insanlarına göre bu şekiller, Mars'taki buzlu maddenin süblimleşmesiyle bağlantılı olabilir, ancak yine de net bir kanıt yok.

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