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Teknoloji NASA duyurdu: 200 metre uzunluğunda bir asteroid dünyanın yakınından geçecek
Teknoloji

NASA duyurdu: 200 metre uzunluğunda bir asteroid dünyanın yakınından geçecek

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bir süredir takip edilen 200 metre uzunluğundaki bir asteroidin 29 Eylül tarihinde dünyaya yakın bir konumdan geçeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 06:24:00 -
NASA duyurdu: 200 metre uzunluğunda bir asteroid dünyanın yakınından geçecek

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bir süredir takip edilen 200 metre uzunluğundaki bir asteroidin dünyaya yaklaştığını ve 29 Eylül Salı günü dünyaya yakın bir konumdan geçeeceğini duyurdu. Söz konusu asteroidin dünya için herhangi bir tehlike arz etmediği bildirildi.

Uzay ajansı tarafından yapılan açıklamada '2020 PM7' isimli göktaşının saniyede 8,3 kilometre hızla dünyanın yörüngesine doğru ilerlediği belirtildi.

Ancak söz konusu göktaşının dünya için herhangi bir tehlike arz etmediği ve dünyaya yakın geçisinin güvenli olacağı aktarıldı.

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