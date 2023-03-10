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Dünya NASA duyurdu: 14 Şubat'ta plan yapmayın
Dünya

NASA duyurdu: 14 Şubat'ta plan yapmayın

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, 2046 yılının 14 Şubat günü için çok kritik bir uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 07:54:00 -
NASA duyurdu: 14 Şubat'ta plan yapmayın

NASA, Pisa Kulesi büyüklüğünde bir asteroitin 2046 Sevgililer Günü’nde Dünya’ya çarpabileceği uyarısı yaptı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), '2023 DW' adlı asteroitin 14 Şubat’ta '560’ta bir' çarpma ihtimali olduğu ancak nereye düşeceğinin bilinmediği açıklandı.

Öngörülen etki bölgelerinin, Hint Okyanusu’ndan Pasifik Okyanusu’na ve batıdan ABD’nin doğu kıyısına kadar uzandığı belirtilirken, çarpması olası yerler arasında Los Angeles, Hawaii ve Washington DC de sayıldı.

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