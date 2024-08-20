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Dünya NASA dünyayı şaşırttı! Bu açıklama çok şey götürür
Dünya

NASA dünyayı şaşırttı! Bu açıklama çok şey götürür

Yeniakit Publisher
2024-08-20 15:02:00 -
NASA dünyayı şaşırttı! Bu açıklama çok şey götürür

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Samanyolu Galaksisi'nden saatte 1.6 milyon kilometre hızla uzaklaşan gizemli bir nesne tespit ettiğini duyurdu. "CWISE J1249" adı verilen bu nesne, galaksiler arası boşluğa doğru hızla ilerlerken evrenin hız rekorunu kırmaya aday. NASA'nın bu keşfi, kozmik olaylar ve galaksiler arası dinamikler hakkında yeni bilgiler sağlayabilir.

NASA'nın 'Backyard Worlds: Planet 9' projesi kapsamında çalışan bilim insanları, olağanüstü hızda hareket eden bir nesne keşfetti.

Bu sıra dışı gök cisminin Samanyolu'nun çekim gücünden kurtulup galaksiler arası bir yolculuğa çıkacak kadar hızlı olduğunu açıkladı.

Uzmanlar, CWISE J1249’un kökeni hakkında net bir bilgiye sahip olmasa da, nesnenin oldukça yaşlı olduğunu ve muhtemelen Samanyolu'ndaki ilk yıldız jenerasyonlarından birine ait olabileceğini belirtiyor.

Bilinen yıldızların çoğunun Samanyolu'nun merkezinde sakin bir şekilde dolaştığını ifade eden bilim insanları, bu nesnenin neden bu kadar hızlı hareket ettiğini anlamak için element bileşimini daha yakından incelemeye hazırlanıyor.

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