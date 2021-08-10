NASA dünyayı ayağa kaldıran kareyi paylaştı! Rusya'da alevler nükleer tesise yaklaştı

Rusya’nın Sibirya Bölgesi’nde sürmekte olan orman yangınının boyutlarını gözler önüne seren bir fotoğraf geldi. NASA'nın paylaştığı karede yangının dumanının 3 bin kilometre uzaktaki Kuzey Kutbu'na kadar ulaştığı görüldü. Hala söndürülemeyen yangınlar şimdi bölgedeki nükleer araştırma laboratuvarlarını ve yüzlerce evi tehdit ediyor.

Dünyanın bir çok bölgesi yangınlarla mücadele son sürat sürüyor.

Yangınlarla mücadele eden ülkelerden birisi de Rusya. Rusya'nın Sibirya bölgesinde haftalardır süren yangın neredeyse 4 milyon hektarlık alanı küle çevirdi.

Yangınının boyutlarını gözler önüne seren bir fotoğraf ise Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) geldi.

NASA tarafından paylaşılan karede yangının dumanlarının 3 bin kilometre ötedeki Kuzey Kutbu'na ulaştığı görüldü. Uzmanlar bu durumu 'tarihtr bir ilk' olarak nitelendirdi.

Öte yandan yangınlar şimdi bölgedeki nükleer araştırma laboratuvarlarını ve yüzlerce evi tehdit ediyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, şiddetli orman yangınları, olağanüstü hal ilan edilen Sarov kasabasındaki çok gizli bir Rus nükleer araştırma merkezini tehdit ediyor.