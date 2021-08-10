  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Evlilikleri Ayakta Tutacak Öneriler
Aslan, Diagne'den kurtuluyor!
Milli olarak üretildi... İlk kez görücüye çıkıyor!
Alevlerden kurtulan yavru sincap yoğun bakımda tedavi görüyor
Dünya NASA dünyayı ayağa kaldıran kareyi paylaştı! Rusya'da alevler nükleer tesise yaklaştı
Dünya

NASA dünyayı ayağa kaldıran kareyi paylaştı! Rusya'da alevler nükleer tesise yaklaştı

Rusya'da etkili orman yangınları söndürülemiyor. NASA'dan paylaşılan karede yangının boyutu tedirgin etmeye başladı. Bölgeden edinilen son bilgilere göre, alevlerin nükleer tesise yaklaştığı ifade ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 13:10:00 -
NASA dünyayı ayağa kaldıran kareyi paylaştı! Rusya'da alevler nükleer tesise yaklaştı

Rusya’nın Sibirya Bölgesi’nde sürmekte olan orman yangınının boyutlarını gözler önüne seren bir fotoğraf geldi. NASA'nın paylaştığı karede yangının dumanının 3 bin kilometre uzaktaki Kuzey Kutbu'na kadar ulaştığı görüldü. Hala söndürülemeyen yangınlar şimdi bölgedeki nükleer araştırma laboratuvarlarını ve yüzlerce evi tehdit ediyor.

Dünyanın bir çok bölgesi yangınlarla mücadele son sürat sürüyor.

Yangınlarla mücadele eden ülkelerden birisi de Rusya. Rusya'nın Sibirya bölgesinde haftalardır süren yangın neredeyse 4 milyon hektarlık alanı küle çevirdi.

Yangınının boyutlarını gözler önüne seren bir fotoğraf ise Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) geldi.

NASA tarafından paylaşılan karede yangının dumanlarının 3 bin kilometre ötedeki Kuzey Kutbu'na ulaştığı görüldü. Uzmanlar bu durumu 'tarihtr bir ilk' olarak nitelendirdi.

Öte yandan yangınlar şimdi bölgedeki nükleer araştırma laboratuvarlarını ve yüzlerce evi tehdit ediyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, şiddetli orman yangınları, olağanüstü hal ilan edilen Sarov kasabasındaki çok gizli bir Rus nükleer araştırma merkezini tehdit ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay