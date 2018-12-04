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NASA çalışanından şaşırtan açıklama: Dünyaya gelmiş olabilirler

NASA Akıllı Sistemler Bölümünde çalışan bilim insanı Silvano P. Colombano, Dünya dışı akıllı yaşam formlarının, Dünya'yı halihazırda ziyaret etmiş olabileceğini söyledi.

04 Aralık 2018 Salı 14:58
NASA çalışanından şaşırtan açıklama: Dünyaya gelmiş olabilirler

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Akıllı Sistemler Bölümünde çalışan bilim insanı Silvano P. Colombano, uzaydaki akıllı yaşam formlarının Dünya'yı halihazırda ziyaret etmiş olabileceğini iddia etti.

Colombano, dünya dışı akıllı yaşam formlarının Dünya'da halihazırda mevcut olabileceği teorisini ortaya attı.

Gözden kaçırılmış olabilir

Dünya dışı yaşam hakkındaki mevcut bakış açısının çok dar olduğunu söyleyen Colombano, üstün özellikleri olan yabancı bir yaşam formundan Dünya'ya yapılmış bir ziyareti gözden kaçırmış ve bunun "gelenekselkarbon temelli yaşamdan" çok farklı olabileceğini ileri sürdü.

"Son derece küçük ve zeki varlıklar..."

Çalışmasını "Decoding Alien Intelligence" konferansında sunan Colombano, bu "son derece küçük ve zeki varlıkların" insan teknolojisinin çok ötesine geçmiş ve hatta yıldızlar arası yolculukta ustalaşmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Colombano, medeniyetimizdeki teknolojik gelişmenin yaklaşık 10 bin yıl önce başladığını ve sadece son 500 yılda bilimsel yöntemlerin yükselişinin gözlendiği hesaba katıldığında gelecek bin yıl boyunca bile teknolojik gelişimi öngörmenin çok da mümkün olmadığını söyledi.

Gelecekte radyo dalgalarının da güncelliğini yitirebileceğini dile getiren Colombano, fizikçileri, en güvenilir teorilere dayanarak "UFO olgusunu çalışmaya değer görmek" için "spekülatif fizikle" uğraşmaya çağırdı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 14:58
  1. Silvano P. Colombano
  2. NASA
  3. uzaylılar

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