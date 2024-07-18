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Kültür - Sanat NASA bu testi yüksek IQ’su olanlara uyguluyor! Farklı harfi görebildiniz mi?
Kültür - Sanat

NASA bu testi yüksek IQ’su olanlara uyguluyor! Farklı harfi görebildiniz mi?

Yeniakit Publisher
2024-07-18 17:06:00 -
NASA bu testi yüksek IQ’su olanlara uyguluyor! Farklı harfi görebildiniz mi?

Açıklamalara göre, bu zeka oyununun gözlem becerilerinizi test ettiğini ve yalnızca yüksek IQ'ya sahip olanların bunu hızlı bir şekilde tamamlayabildiği söyleniyor. Resimdeki gizli harfi 11 saniye içinde bulunabilmesi gerekiyor.

Bugün zekanızı test etmek için mücadele ediyorsanız, neden beyninizi hileli bir optik illüzyonla harekete geçirmiyorsunuz? Çoğu "M" harfinden oluşan 11 satır ve 20 sütun içeren bu resimde gizli olan ve keskin gözlü izleyicilerin mümkün olan en kısa sürede fark etmesi gereken bir "N" harfi vardır.

Açıklamalara göre, bu zeka oyununun gözlem becerilerinizi test ettiğini ve yalnızca yüksek IQ'ya sahip olanların bunu hızlı bir şekilde tamamlayabildiği söyleniyor. Resimdeki gizli harfi 11 saniye içinde bulabilir misin?

Bu zeka oyunu resimli bulmacada, çok sayıda M harfinin yan yana geldiğini görebilirsiniz. Ancak aralarında gizli olan N harfini çok az insan 11 saniyede bulabiliyor. Gizli harfi belirlenen zaman sınır içinde yalnızca en zeki insanlar tespit edebilir. IQ testi için hazır mısınız? Bu bulmacanın cevabı yazının sonunda verilmiştir. Ancak önce bulmacayı kendiniz çözmeden doğrudan cevaba gitmekten kaçının.

IQ testleri genellikle birinin yüksek veya düşük zeka katsayısına sahip olup olmadığını belirlemek için yapılır. Test, bir kişinin bilişsel yeteneklerini, yani problemleri çözme ve mantıksal olarak muhakeme etme yeteneğini ölçer. Bu resimli zeka bulmacasın gizli olan harfi 11 saniye içinde bulmayı başarabilirsen IQ'nuz yüksek demektir. Gizli harfi buldun mu?
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Resme baktıysanız ve şansınız yaver gitmediyse, işte size yardımcı bir ipucu: 'N'yi resmin sol tarafında bir yerde bulabilirsiniz. Hala zorlanıyorsanız, görüntünün ilk beş satırına odaklanın, her satıra tek tek dikkatlice baktığınızdan emin olun. Tek harfin nerede olduğunu görmek için kaydırabilirsiniz, ancak bunu bir spoiler uyarısı olarak kabul edin.

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