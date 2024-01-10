  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Terör örgütü DEAŞ’tan rejim ordusuna pusu: Ordu konvoyu darmadağın… Bir çok ölü ve yaralı var

Son dakika! Fatih Camii saldırganı tutuklandı

Rezil kaldın alkolün batsın! Yolcuya saldırdı uçağı birbirine kattı

Hamas rezil etmeye devam ediyor! İsrail ordusu dünyaya duyurdu

Ne İstanbul, ne Antalya... Bu havalimanımız kıskandırdı: Milyonlarca yolcu ağırladı

Yuh artık: CHP'li belediye çocuk parkına market inşa ediyor!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’tan ittifak açıklaması: İstanbul’da yeniden bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz

Fransızları korku sardı! 'Türkler neler yapıyor'

Türkiye'nin yeni roketi AKYA dünyayı tedirgin etti! Özelliği ise bilinmezlik... Kimse ne yapacağını bilmiyor

Ünlü giyim devi iflas etti! 92 mağazası kapanacak, 15 binden fazla kişi işsiz kalacak
Teknoloji NASA, astronotların Ay'a inişini "güvenlik sebebiyle" erteledi
Teknoloji

NASA, astronotların Ay'a inişini "güvenlik sebebiyle" erteledi

Yeniakit Publisher
2024-01-10 02:10:00 - 2024-01-10 02:15:13
NASA, astronotların Ay'a inişini "güvenlik sebebiyle" erteledi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bilimsel incelemelerde bulunmak üzere Ay'a astronot gönderilmesini öngören Artemis Misyonu'nda, mürettebatın Ay'a inişinin 2026'ya ertelendiğini bildirdi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bilimsel incelemelerde bulunmak üzere Ay'a astronot gönderilmesini öngören Artemis Misyonu'nda, mürettebatın Ay'a inişinin 2026'ya ertelendiğini bildirdi.

NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, uzay aracıyla ilgili güvenlik endişelerinin yanı sıra astronotların giysisi ve iniş araçlarıyla ilgili sorunlar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda astronotların aya inişinin Eylül 2026'ya ertelendiği bilgisi verildi.

Projenin tarihindeki değişikliğin başlıca nedenini "mürettebat güvenliği" olduğu vurgulanan açıklamada, ekiplerin tüm zorlukları titizlikle ele aldığı ifade edildi.

NASA Başkanı Bill Nelson, yaptığı açıklamada, "Güvenlik bizim en önemli önceliğimizdir." ifadesini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nelson, söz konusu gecikmelerin Artemis ekiplerine zorlukları aşmak için daha fazla zaman kazandıracağını kaydetti.

Artemis Misyonu bağlamında Ay'a bilimsel incelemelerde bulunmak üzere 4 astronot gönderilmesi planlanıyor.

ABD, aynı program çerçevesinde Ay'da kalıcı bir üs kurulması ve Ay'ın hem Mars yolculuğu için bir durak olarak kullanılması hem de burada değerli madenlerin çıkarılmasını öngörüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23