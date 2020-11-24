NASA açıkladı: Gökdelen büyüklüğünde bir asteroid dünyaya yaklaşıyor

Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı(NASA), potansiyel olarak tehlikeli sayılabilecek bir asteroidin 29 Kasım'da dünyaya yakın bir mesafeden geçeceğini açıkladı. Yetkililer, asteroidin 22 metre boyutuyla bir gökdelen büyüklüğünde olduğunu belirtti.

'Dünyaya Yakın Obje' olarak sınıflandırılan asteroitte nikel, demir ve kobalttan oluşan minerallerin bulunduğu ve bu minerallerin tahmini 17,4 milyon dolar değerinde olduğu aktarıldı.