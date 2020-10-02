  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji NASA 23 milyon dolarlık ‘tuvalet’ yaptı
Teknoloji

NASA 23 milyon dolarlık ‘tuvalet’ yaptı

Gelecekte yapılması planlanan Ay ve Mars görevleri için NASA, 23 milyon dolara tuvalet yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 22:05:00 - 2020-10-02 22:07:35
NASA 23 milyon dolarlık ‘tuvalet’ yaptı

NASA tarafından geliştirilen 23 milyon dolar değerindeki tuvaleti, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görevli NASA astronotlarının test edebileceğini ve gelecekte yapılması planlanan Ay ve Mars görevleri için uygun olup olmadığının belirleneceğini açıkladı.

NASA tarafından verilen bilgiye göre, geliştirilen tuvaletlerin, kadın anatomisine daha iyi uyum sağlamak için tasarlandığı söylendi. Astronotların geliştirilen tuvaletten memnun kalmaları durumunda, 2024 yılında yapılacak Ay görevinde kullanılabileceği açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan görüntüleri biraz önce dünyaya servis etti! Ermenistan'ı titreten anlar
Dünya

Azerbaycan görüntüleri biraz önce dünyaya servis etti! Ermenistan'ı titreten anlar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının düşman Ermeni güçlerini vurduğu anları paylaştı.
O ilimizde bir mahalle tedirgin! 12 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Gündem

O ilimizde bir mahalle tedirgin! 12 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Kayseri'de bulunan Sahabiye Mahallesi'nde Mart ayından bu yana 12 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 560 daire de karantina al..
Azerbaycan duyurdu! Ermenistan ile çatışmada bomba gelişme
Gündem

Azerbaycan duyurdu! Ermenistan ile çatışmada bomba gelişme

Azerbaycan ordusunun düzenlediği son operasyonlarda Ermenistan ordusuna ait 5 zırhlı araç kullanılamaz hale getirilirken çok sayıda Ermeni a..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay