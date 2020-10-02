NASA 23 milyon dolarlık ‘tuvalet’ yaptı

NASA tarafından geliştirilen 23 milyon dolar değerindeki tuvaleti, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görevli NASA astronotlarının test edebileceğini ve gelecekte yapılması planlanan Ay ve Mars görevleri için uygun olup olmadığının belirleneceğini açıkladı.

NASA tarafından verilen bilgiye göre, geliştirilen tuvaletlerin, kadın anatomisine daha iyi uyum sağlamak için tasarlandığı söylendi. Astronotların geliştirilen tuvaletten memnun kalmaları durumunda, 2024 yılında yapılacak Ay görevinde kullanılabileceği açıklandı.