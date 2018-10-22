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NASA, 1.7 milyon litre suyu '1 dakikada' tahliye etti

NASA tarafından geliştirilen “Ateşleme Aşırı Basınç Koruması ve Ses Yok Etme su baskını sistemi”ni testinde 1 milyon 703 bin litre su, 1 dakikada tahliye edildi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 16:32
NASA, 1.7 milyon litre suyu '1 dakikada' tahliye etti

ABD Uzay Ajansı NASA, geliştirilen “Ateşleme Aşırı Basınç Koruması ve Ses Yok Etme su baskını sistemi”ni testinde 1 milyon 703 bin litre suyu bir dakikaya çok yakın sürede tahliye etti.

Başarılı bir sonuç alınan test 2020 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek Araştırma Görevi-1’in yapılacağı Kennedy Uzay Merkezi Fırlatma Rampasında gerçekleştirildi.

NASA, suyu, yerden yaklaşık 30 metre yukarı püskürten sistemin, roketler fırlatıldığında oluşan yüksek ısı ve üretilen enerjiyi azaltmak için kullanılacağını duyurdu.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 16:32
  1. ABD Uzay Ajansı NASA
  2. Ateşleme Aşırı Basınç Koruması ve Ses Yok Etme su baskını sistemi
  3. Su tahliye işlemi
  4. 1.7 milyon litre suyu 1 dakikada tahliye ettiler

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