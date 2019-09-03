Narkotikten İstanbul'da şafak operasyonu
Uyuşturucuyla mücadele tüm hızıyla bütün yurtta devam ederken İstanbul'da sabah vakti düzenlenen operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.03 Eylül 2019 Salı 07:17
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sabaha karşı Bakırköy, Esenyurt, Bahçelievler ile Güngören'de önceden belirlenen 14 adrese baskın düzenledi.
Özel Harekat timlerinin de desteğiyle düzenlenen baskında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
YORUM YAZ