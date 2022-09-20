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Yerel Narkotik polisinden 'torbacı' denetimi
Yerel

Narkotik polisinden 'torbacı' denetimi

Kayseri'de, narkotik ekipleri tarafından "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik Önleyici Narkotik Uygulaması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 20:24:00 -
Narkotik polisinden 'torbacı' denetimi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yaptığı birbirinden başarılı operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Eğitim yılının başlamasıyla beraber uygulamaları da sıklaştıran ekipler, denetimlerini sürdürdü.

"Torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik Mimarsinan Parkı'nda Önleyici Narkotik Uygulaması yapan ekipler, üst araması ve genel bilgi taraması sorgusu yaptı.

Uygulamanın önümüzdeki günlerde süreceği bildirildi.

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