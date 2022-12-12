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Yerel Narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Yerel

Narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Kayseri’de polis ekiplerinin son bir haftada yaptığı çalışmalarda 85 uyuşturucu satıcısı yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 21:30:00 - 2022-12-12 21:32:56

Kayseri’de polis ekiplerinin son bir haftada yaptığı çalışmalarda 85 uyuşturucu satıcısı yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan ve ‘torbacı’ olarak tabir edilen şahısların yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışmaları aralıksız devam ediyor.

85 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Ekipler tarafından son bir haftada yapılan çalışmalarda toplam 85 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Gözaltına alınan şahısların ikamet, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

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