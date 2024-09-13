Narin'in amcası HÜDAPAR’dan mı? Genel Başkan, Ahmet Hakan'a tüm gerçekleri açıkladı

Ahmet Hakan, basında çıkan iddialar üzerine HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştüğünü açıkladı. Ahmet Hakan, partinin Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin'in ailesi ile alakası olmadığını belirtti.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Diyarbakır'da günler sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ailesine yönelik HÜDAPAR iddialarını köşesine taşıdı.

Yazısında HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na konuya ilişkin sorularını yönelttiğini ifade eden Ahmet Hakan, özetle şunları söyledi:

"Köy tamamen HÜDAPAR’ı destekliyor. Amca Salim, HÜDAPAR’da başkanlık yapmış. Falan filan. Bunları sürekli yazanlar var. Bunlar üzerine sürekli yorum yapanlar var. HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu arayıp net biçimde sordum: “Amca Salim denilen adam, sizin partinizde yöneticilik yaptı mı?”. Cevap çok netti: “Partimizde ne yöneticilik yaptı ne de partimizin üyesi. Partimizin kapısından bile geçmemiş. Tanımayız, bilmeyiz”. Yapıcıoğlu, Amca Salim’in profiline değinerek de şunu söyledi. “Tefecilik yaptığı iddia ediliyor bu adamın. Böyle bir profilin bizim partimizde işi olmaz, olamaz. Bu profildeki bir şahsı bizim partimiz kabul etmez. Bunu da bölgede herkes bilir”. Peki Tavşantepe denilen köy, HÜDAPAR’ın ağırlıkta olduğu bir köy mü? Yapıcıoğlu bu konuda da şunları söyledi: “Bu ailenin hiçbir üyesi bizim kapımızdan bile geçmemiştir. Ayrıca bu köyde bizim tek bir üyemiz bile yok”. (...) Geçmişte bu köyün Hizbullah’ın yuvalandığı bir köy olduğu da iddialar arasında. Yapıcıoğlu, bu iddiayı da yalanladı: “Geçmişte Hizbullah ile bazı köyler arasında bağlantı olduğu iddiaları ortaya atıldı. Ancak Tavşantepe köyüyle Hizbullah arasında bağlantı olduğuna dair hiçbir şey yok. Bu da yalan, bu da doğru değil”. Zekeriya Yapıcıoğlu’nun konuyla ilgili son yorumu ise şöyle: “Masum bir kız çocuğunu korkunç biçimde katledenlerin Allah belasını versin. Bu korkunç cinayeti siyasete, partimize alet edip yalanlar söyleyenlerin de Allah belasını versin”.