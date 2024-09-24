Narin cinayetinde şok iddia! Göz göre göre yok edilmiş

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Diyarbakır'da katledilen Narin Güran cinayetine ilişkin iki delilin yok edildiğini belirtti.

Narin'in dere yatağına gömülmesinin bilinçli yapıldığını belirten Selvi, "Çünkü cinayeti aydınlatmak için önemli noktalar biri Narin’in tırnaklarının arasından doku izi tespit edilip edilmemesiydi. Eğer doku izi tespit edilirse, o bizi katile götürecekti. İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı inceleme sonucunda doku izi tespit edilemedi. Bu hiç olmadığı anlamına da gelmiyor. Çünkü cesedin 19 gün sonra bulunması, su altında olması ve ileri derecede çürüme nedeniyle DNA profili tespit edilemedi" dedi.

Abi Enes'in kolundaki diş izlerine de değinen Selvi, "İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan değerlendirmede “diş izlerinin kime ait olduğu tespit edilemedi”. Neden tespit edilemedi? Çünkü bu tür olaylarda zamanla yarış önemlidir. Enes’in diş izlerinin örneği İstanbul Adli Tıp Kurumu’na 9 gün sonra ulaştırıldı. Böylece cinayeti aydınlatması yönünde umut bağlanan önemli bir delilden daha yararlanılamadı" ifadelerini kullandı.

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