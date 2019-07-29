Narendra Mori kaplan nüfusunun arttığını açıkladı! Hayvanseverlere güzel haber

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Hindistan’ın dünyadaki kaplan nüfusunun yüzde 70’ine ev sahipliği yaptığını belirten Hindistan Başbakanı Narendra Mori, Hindistan’ın kaplanlar için en büyük ve en güvenli yaşam yeri haline geldiğini belirterek, “Hindistan bir şeyler yapmaya karar verdiğinde istediği sonuçları almalarını engelleyecek hiçbir güç yoktur.” diye konuştu. Hindistan’da kaplan nüfusunun neslinin tükenme tehlikesine girdiğinin farkedilmesi sonrası avlanma yasakları getirilmiş, farkındalık çalışmaları başlatılmıştı.

Avlanma yasakları ve farkındalık çalışmaları sonuç verdi

1875-1925 yılları arasında silah, mızrak, ağ ve zehir kullanımı ile birlikte Hindistan’da 80 bin kaplanın öldürüldüğü tahmin ediliyor. Kaplan nüfusundaki azalışın tehlikeli boyutlara geldiğinin farkedilmesi sonrası, 2006 yılından bu yana Hindistan hükümeti bir dizi iyileştirme politikaları uyguladı. Farkındalık çalışmaları ve av yasaklarının sonuç verdiğini gösteren araştırma sonucunda, kaplan nüfusuna son 4 yılda 741 yeni üye katıldığı kaydedildi.