0553 313 94 23

Narendra Mori kaplan nüfusunun arttığını açıkladı! Hayvanseverlere güzel haber

Dünya kaplan nüfusunun büyük bir bölümüne ev sahipliği yapan Hindistan’da yapılan son araştırmalar, Kaplan nüfusunun artış hızına dair sevindirici sonuçlar verdi. Araştırma sonuçlarını bu sabah açıklayan Hindistan Başbakanı Narendra Mori, “2014 yılında 2 bin 226 olan kaplan sayısı, 2018’ de 2 bin 967’ye ulaştı.” dedi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:46
Narendra Mori kaplan nüfusunun arttığını açıkladı! Hayvanseverlere güzel haber

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Hindistan’ın dünyadaki kaplan nüfusunun yüzde 70’ine ev sahipliği yaptığını belirten Hindistan Başbakanı Narendra Mori, Hindistan’ın kaplanlar için en büyük ve en güvenli yaşam yeri haline geldiğini belirterek, “Hindistan bir şeyler yapmaya karar verdiğinde istediği sonuçları almalarını engelleyecek hiçbir güç yoktur.” diye konuştu. Hindistan’da kaplan nüfusunun neslinin tükenme tehlikesine girdiğinin farkedilmesi sonrası avlanma yasakları getirilmiş, farkındalık çalışmaları başlatılmıştı. 

Avlanma yasakları ve farkındalık çalışmaları sonuç verdi

1875-1925 yılları arasında silah, mızrak, ağ ve zehir kullanımı ile birlikte Hindistan’da 80 bin kaplanın öldürüldüğü tahmin ediliyor. Kaplan nüfusundaki azalışın tehlikeli boyutlara geldiğinin farkedilmesi sonrası, 2006 yılından bu yana Hindistan hükümeti bir dizi iyileştirme politikaları uyguladı. Farkındalık çalışmaları ve av yasaklarının sonuç verdiğini gösteren araştırma sonucunda, kaplan nüfusuna son 4 yılda 741 yeni üye katıldığı kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:46
  1. Hindistan Başbakanı Narendra Mori
  2. kaplan nüfusu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    En fazla kaybettiren BES fonları
    1. En fazla kaybettiren BES fonları
    2. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    3. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    4. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı..
    5. Başkan Böcek, Tütüncü’yü ağırladı
    6. Kuzey Makedonya’da 79 kaçak mülteci..
    7. En fazla kazandıran BES fonları
    8. BES fonu istatistikleri
    9. Mutlu şehrin mutlu üniversitesinde..
    10. Masada 3 önemli konu var... Ankara'da..
    11. Üst Klasman Hakemleri sezon öncesi..
    12. Evinde uyuşturucu içiren şahıs..
    13. Çocuklar, Badminton sporuyla daha mutlu
    14. Bu laboratuvar ile 70 milyon dolar..
    15. Akkuyu NGS’nin inşaatı devam eden 1..
    16. Kategorilerine göre en fazla..
    17. Burhaniye’de camiye gelen gençler..
    18. Kategorilerine göre en fazla..
    19. Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1..
    20. En fazla kazandıran yatırım fonları
    21. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    22. Özel Sporcular IPC Gençler Dünya..
    23. Ayancık’ta festival coşkusu
    24. Gedelek’te gelenek sürüyor
    25. Bu da düğün çaycısı
    26. Mohikanlar gözünü Avrupa’ya dikti
    27. Yatırım fonu istatistikleri
    28. Birleşik Arap Emirlikleri savaşçıları..
    29. BEÜ Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne..
    30. Körfez’de vakıf üniversitesi için..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!