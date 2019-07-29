Narendra Mori kaplan nüfusunun arttığını açıkladı! Hayvanseverlere güzel haber
Dünya kaplan nüfusunun büyük bir bölümüne ev sahipliği yapan Hindistan’da yapılan son araştırmalar, Kaplan nüfusunun artış hızına dair sevindirici sonuçlar verdi. Araştırma sonuçlarını bu sabah açıklayan Hindistan Başbakanı Narendra Mori, “2014 yılında 2 bin 226 olan kaplan sayısı, 2018’ de 2 bin 967’ye ulaştı.” dedi.29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:46
Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr
Hindistan’ın dünyadaki kaplan nüfusunun yüzde 70’ine ev sahipliği yaptığını belirten Hindistan Başbakanı Narendra Mori, Hindistan’ın kaplanlar için en büyük ve en güvenli yaşam yeri haline geldiğini belirterek, “Hindistan bir şeyler yapmaya karar verdiğinde istediği sonuçları almalarını engelleyecek hiçbir güç yoktur.” diye konuştu. Hindistan’da kaplan nüfusunun neslinin tükenme tehlikesine girdiğinin farkedilmesi sonrası avlanma yasakları getirilmiş, farkındalık çalışmaları başlatılmıştı.
Avlanma yasakları ve farkındalık çalışmaları sonuç verdi
1875-1925 yılları arasında silah, mızrak, ağ ve zehir kullanımı ile birlikte Hindistan’da 80 bin kaplanın öldürüldüğü tahmin ediliyor. Kaplan nüfusundaki azalışın tehlikeli boyutlara geldiğinin farkedilmesi sonrası, 2006 yılından bu yana Hindistan hükümeti bir dizi iyileştirme politikaları uyguladı. Farkındalık çalışmaları ve av yasaklarının sonuç verdiğini gösteren araştırma sonucunda, kaplan nüfusuna son 4 yılda 741 yeni üye katıldığı kaydedildi.
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